 G Agreganos a Google
RADAR LITORAL ● EN VIVO
💵 Blue -- | Oficial -- | MEP -- | CCL -- | Tarjeta -- | 📊 Riesgo País -- | 🌤 Concordia --° | 🌤 Paraná --° | 🌤 Corrientes --° | 🌤 Posadas --°
Actualizando...

Ratificaron la clausura de la planta de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú

por
Caompartir la informacion
+ Agregar Análisis Litoral en Google
W f 𝕏 in
Bajá la app📱 Abrir

La Cámara Federal de Paraná rechazó las apelaciones de los responsables del establecimiento y mantuvo la medida dispuesta el 24 de agosto. La planta permanecerá cerrada hasta que se acredite el tratamiento adecuado de los vertidos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó este viernes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), al rechazar los recursos presentados por directivos de la Comisión Administradora del predio y de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU).

La resolución, firmada por los jueces Mateo Busaniche y Cintia Gómez, confirmó la medida dictada el 24 de agosto de 2026 por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri.

La clausura permanecerá vigente sin un plazo determinado, “hasta tanto se acredite que los vertidos que de ella provienen sean tratados de forma adecuada con los valores ajustados a la normativa vigente”.

Rechazaron las apelaciones

La Cámara rechazó los recursos interpuestos por las defensas de Juan Benedetti, Pedro Delfino y Rafael Núñez, integrantes de la Comisión Administradora del Parque Industrial, y de George Fogg, presidente de la CODEGU.

La resolución respaldó la postura del fiscal federal Pedro Rebollo, quien durante una audiencia pública desarrollada en el Centro de Convenciones había solicitado que se mantuviera la clausura.

En aquella instancia fueron expuestos los resultados de muestras tomadas por la Policía Federal. Según lo incorporado a la causa, los análisis detectaron contaminación tanto en la Cañada El Melgar, ubicada junto al barrio Don Pedro, como en el lecho del río Gualeguaychú.

El tribunal señaló que, para disponer una medida cautelar en materia ambiental, resultaba suficiente acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Por lo tanto, consideró que no era necesaria una “certeza objetiva definitiva propia de una sentencia de mérito”.

Para sostener ese criterio, los magistrados citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicación del principio precautorio en asuntos ambientales.

Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.-
Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.-

Los resultados considerados por la Cámara

Entre los elementos analizados se encontró el informe de laboratorio L41/26, elaborado a partir de muestras extraídas el 9 de junio de 2026 en la Cañada El Melgar, lindera a la planta y al barrio Don Pedro.

De acuerdo con la resolución, los estudios detectaron una “alta carga bacteriana”, con presencia de coliformes termotolerantes y Escherichia coli. También habrían registrado aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los límites contemplados en la Ley nacional 24.051.

Los camaristas tuvieron en cuenta además un informe anterior, identificado como L90/25, en el que se habrían constatado niveles de demanda bioquímica de oxígeno y coliformes superiores a los establecidos por el Decreto Reglamentario 5837/91 de la Ley provincial 6260.

Las defensas cuestionaron la validez de una de las muestras porque, según plantearon, no se había precisado el punto exacto de extracción. A partir de esa observación solicitaron su nulidad.

Sin embargo, la Cámara respondió que la revisión de una medida cautelar no requería un juicio de certeza sobre cada elemento incorporado al expediente. La evaluación debía determinar si, cuando se ordenó la clausura, estaban reunidos los presupuestos necesarios para adoptar una tutela preventiva.

La cercanía de los vertidos y el certificado vencido

El tribunal también valoró el hallazgo de un vertido irregular en la intersección de las calles Las Magnolias y Los Cedros, a pocos metros de la planta.

Según los jueces, la cercanía entre ambos lugares impedía, en esta etapa de la investigación, desvincular el vertido detectado del funcionamiento del establecimiento.

Otro elemento considerado fue que la planta operaba con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021. La resolución señaló que no existían constancias de una renovación pendiente y sostuvo que esa situación “trasluce un desapego a los estándares mínimos de control estatal”.

En la parte resolutiva, la Cámara dispuso: “Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Juan Benedetti, Pedro Delfino y Rafael

Núñez, en su carácter de integrantes de la Comisión Administradora del Parque Industrial Gualeguaychú; y de George Fogg en su carácter de presidente de la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú”.

En consecuencia, confirmó la clausura preventiva hasta que se demuestre que los líquidos provenientes de la planta reciben un tratamiento adecuado y cumplen con los valores exigidos por la normativa.

Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.-
Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.-

El origen de la investigación

La causa comenzó en julio de 2025 a partir de una investigación de la Fiscalía Federal, iniciada tras una denuncia por el presunto vertido de efluentes industriales al río Gualeguaychú sin un tratamiento adecuado.

El fiscal Rebollo había solicitado el rechazo de las apelaciones al considerar que la contaminación en el área había sido constatada en al menos tres oportunidades. También sostuvo que la planta funcionaba “de manera inadecuada e insuficiente”.

La clausura constituye una medida preventiva y no representa una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales que pudieran determinarse en el expediente.

El informe presentado por la CODEGU

En paralelo con la resolución judicial, la CODEGU difundió un estudio técnico encargado por la propia Corporación y por industriales del Parque. El trabajo fue elaborado por el licenciado en Salud Ambiental Sebastián Chiappella.

El documento, denominado Evaluación del desempeño operacional de la PTAR-PIG mediante análisis integrado de carga orgánica, analizó el funcionamiento del establecimiento entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026.

Según informó la entidad, el estudio concluyó que “la Planta de Tratamiento del PIG mantuvo su capacidad funcional de tratamiento durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026”.

También indicó que los antecedentes evaluados mostraron una instalación capaz de operar bajo condiciones variables, incluso frente a episodios de sobrecarga superiores a las condiciones de diseño originales.

“La calidad observada del efluente tratado fue, en términos generales, compatible con los objetivos funcionales del sistema”, expresó el informe difundido por la CODEGU.

El estudio fue entregado a la Justicia Federal, a la Secretaría de Ambiente Municipal, a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y al director provincial de Industria y Parques Industriales, Santiago Henderson.

Pese a las conclusiones del documento encargado por los industriales, la Cámara mantuvo la clausura. La reapertura dependerá de que se acredite ante la Justicia que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa ambiental vigente. (con información de R2820 y Radio Máxima)

@diario_analisis_litoral
Analisis Litoral

@diario_analisis_litoral

Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 20 Años de Rigor Periodistico (2006 - 2026) . Lee las noticias del día aquí:
  • *Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta* Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta. No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos. Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos. Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
    2 días ago
  • Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación. Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
    2 días ago
  • ¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel? La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó. Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto. El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia. Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda? La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza. ¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política? Mirá el video y sacá tus propias conclusiones. Nota completa en Análisis Litoral: www.analisislitoral.com.ar #Kicillof #Gaza #Israel #Palestina #Columbia #AxelKicillof #PoliticaArgentina #MDF #Peronismo #AnálisisLitoral
    2 días ago
  • UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo. Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨ Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo. Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida. Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida. Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙 UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS. 🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
    3 días ago
View on Instagram
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta* Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta. No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos. Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos. Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
2 días ago
View on Instagram |
1/4
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación. Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
2 días ago
View on Instagram |
2/4
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel? La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó. Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto. El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia. Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda? La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza. ¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política? Mirá el video y sacá tus propias conclusiones. Nota completa en Análisis Litoral: www.analisislitoral.com.ar #Kicillof #Gaza #Israel #Palestina #Columbia #AxelKicillof #PoliticaArgentina #MDF #Peronismo #AnálisisLitoral
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel? La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó. Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto. El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia. Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda? La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza. ¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política? Mirá el video y sacá tus propias conclusiones. Nota completa en Análisis Litoral: www.analisislitoral.com.ar #Kicillof #Gaza #Israel #Palestina #Columbia #AxelKicillof #PoliticaArgentina #MDF #Peronismo #AnálisisLitoral
2 días ago
View on Instagram |
3/4
UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo. Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨ Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo. Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida. Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida. Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙 UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS. 🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo. Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨ Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo. Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida. Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida. Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙 UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS. 🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo. Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨ Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo. Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida. Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida. Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙 UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS. 🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
3 días ago
View on Instagram |
4/4

Publicaciones relacionadas