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El encuentro se realizó el 25 de septiembre en la sede del PJ. Mientras el comunicado oficial destacó la unidad frente a las políticas de Milei, Frigerio y Azcué, un grupo de militantes jóvenes expresó su desilusión por la falta de participación real.

Entre el mensaje de unidad frente al ajuste y el pedido de mayor participación real para las nuevas generaciones, se desarrolló el encuentro en la sede del PJ local.

Ayer, 25 de septiembre, la sede del Partido Justicialista de Concordia fue escenario del Encuentro de Mujeres Peronistas por la unidad. La convocatoria reunió a militantes, referentes barriales y dirigentes para debatir y reflexionar sobre la realidad que atraviesa la ciudad y la provincia.

Según el comunicado oficial difundido tras el encuentro, el eje central fue el impacto de las políticas de ajuste. “El ajuste de Milei, Frigerio y Azcué tiene consecuencias concretas sobre las infancias, la salud, la educación, el empleo y nuestros adultos mayores, profundizando el retroceso de derechos y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales”, señala el texto.

Desde la organización destacaron el espíritu del encuentro: “Nos une la convicción de que el peronismo también se construye desde nosotras, con participación, organización y compromiso, para construir una alternativa que vuelva a dar esperanza al pueblo”.

Sin embargo, puertas adentro, la jornada dejó sensaciones encontradas. Una de las participantes sintetizó en redes un malestar que, asegura, fue compartido por varias compañeras jóvenes.

“Participé con muchas expectativas. Me fui con una profunda desilusión, y no solo por mí, varias compañeras sentimos lo mismo. Si hablamos de un espacio colectivo, heterogéneo y de construcción política, no podemos seguir viendo siempre a las mismas personas ocupando los mismos lugares, sin dar espacio real a las nuevas generaciones”, expresó.

El planteo no apunta a desconocer trayectorias, sino a abrir el juego. “Las jóvenes también tenemos conocimientos, formación, experiencias y nuevas miradas para aportar. No queremos desplazar a nadie ni desconocer la experiencia de quienes vienen militando hace años. Queremos ser escuchadas y tener participación real”, agregó.

Y fue más directa sobre la dinámica del encuentro: “Lamentablemente, unas pocas terminaron concentrando la palabra y las decisiones, mientras muchas quedamos relegadas”.

Dos lecturas de un mismo encuentro que marcan una tensión de fondo en el peronismo de Concordia. Por un lado, la necesidad de mostrar unidad y fortaleza frente al contexto nacional y provincial. Por otro, el desafío interno de esa unidad: cómo se construye, quiénes toman la palabra y qué lugar se le da a la renovación generacional.

Como resumió una de las militantes al cierre de su reflexión: “Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas.”

Una frase que sintetiza lo que, según coinciden varias voces, no se debe volver a repetir si se busca que el llamado a la unidad no quede solo en una consigna.

Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral

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