El encuentro se realizó el 25 de septiembre en la sede del PJ. Mientras el comunicado oficial destacó la unidad frente a las políticas de Milei, Frigerio y Azcué, un grupo de militantes jóvenes expresó su desilusión por la falta de participación real.
Entre el mensaje de unidad frente al ajuste y el pedido de mayor participación real para las nuevas generaciones, se desarrolló el encuentro en la sede del PJ local.
Ayer, 25 de septiembre, la sede del Partido Justicialista de Concordia fue escenario del Encuentro de Mujeres Peronistas por la unidad. La convocatoria reunió a militantes, referentes barriales y dirigentes para debatir y reflexionar sobre la realidad que atraviesa la ciudad y la provincia.
Según el comunicado oficial difundido tras el encuentro, el eje central fue el impacto de las políticas de ajuste. “El ajuste de Milei, Frigerio y Azcué tiene consecuencias concretas sobre las infancias, la salud, la educación, el empleo y nuestros adultos mayores, profundizando el retroceso de derechos y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales”, señala el texto.
Desde la organización destacaron el espíritu del encuentro: “Nos une la convicción de que el peronismo también se construye desde nosotras, con participación, organización y compromiso, para construir una alternativa que vuelva a dar esperanza al pueblo”.
Sin embargo, puertas adentro, la jornada dejó sensaciones encontradas. Una de las participantes sintetizó en redes un malestar que, asegura, fue compartido por varias compañeras jóvenes.
“Participé con muchas expectativas. Me fui con una profunda desilusión, y no solo por mí, varias compañeras sentimos lo mismo. Si hablamos de un espacio colectivo, heterogéneo y de construcción política, no podemos seguir viendo siempre a las mismas personas ocupando los mismos lugares, sin dar espacio real a las nuevas generaciones”, expresó.
El planteo no apunta a desconocer trayectorias, sino a abrir el juego. “Las jóvenes también tenemos conocimientos, formación, experiencias y nuevas miradas para aportar. No queremos desplazar a nadie ni desconocer la experiencia de quienes vienen militando hace años. Queremos ser escuchadas y tener participación real”, agregó.
Y fue más directa sobre la dinámica del encuentro: “Lamentablemente, unas pocas terminaron concentrando la palabra y las decisiones, mientras muchas quedamos relegadas”.
Dos lecturas de un mismo encuentro que marcan una tensión de fondo en el peronismo de Concordia. Por un lado, la necesidad de mostrar unidad y fortaleza frente al contexto nacional y provincial. Por otro, el desafío interno de esa unidad: cómo se construye, quiénes toman la palabra y qué lugar se le da a la renovación generacional.
Como resumió una de las militantes al cierre de su reflexión: “Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas.”
Una frase que sintetiza lo que, según coinciden varias voces, no se debe volver a repetir si se busca que el llamado a la unidad no quede solo en una consigna.
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com