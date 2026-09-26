Además del aumento, Santilli anunció dos bonos para los jubilados

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En octubre, los jubilados cobrarán con un 1,7% de aumento y recibirán un pago extra de Anses

Los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses tendrán un nuevo aumento en octubre por la actualización mensual de haberes. A la suba por movilidad podría sumarse nuevamente el bono previsional de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

Sin embargo, el beneficio todavía no fue oficializado para el próximo mes. La definición dependerá de un decreto que deberá publicar el Ejecutivo en los próximos días. Mientras tanto, los beneficiarios esperan conocer si se mantendrá el mismo esquema aplicado durante septiembre.

Cómo funcionaría el bono de hasta $70.000 en octubre

Si el Gobierno replica el mecanismo utilizado en los últimos meses, el refuerzo extraordinario se dividirá en tres grupos.

Por un lado, quienes perciban la jubilación mínima recibirían el bono completo de $70.000. En tanto, los jubilados cuyos haberes superen el mínimo pero se mantengan dentro del límite establecido accederían a un monto variable.

Finalmente, aquellos que cobren por encima del tope fijado para el beneficio quedarían excluidos del pago del adicional.

De esta manera, el refuerzo se reduce progresivamente a medida que aumenta el haber previsional, hasta desaparecer por completo para los ingresos más altos.

La confirmación oficial llegará con la publicación del decreto correspondiente. En septiembre, la asistencia fue establecida mediante el Decreto 824/2026.

Cobro por DNI

Los dos bonos anunciados para los jubilados

Además del aumento mensual de los haberes, el diputado nacional Diego Santilli se refirió a la continuidad de los refuerzos para jubilados y destacó la importancia de sostener mecanismos de asistencia para los sectores con menores ingresos.

En la práctica, el esquema prevé dos modalidades de cobro: un bono completo para quienes perciben la jubilación mínima y un bono variable para aquellos cuyos ingresos superan ese piso, pero permanecen dentro del rango alcanzado por el beneficio.

Por eso, aunque se habla de un único refuerzo previsional, existen dos formas de liquidación según el nivel de ingresos del beneficiario.

Cuándo cobrarán los jubilados que reciben el bono completo

Anses ya tiene definido el calendario de pagos de octubre de 2026 para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Las personas que cobran la jubilación mínima y se encuentran dentro del primer tramo de pagos percibirán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

En caso de confirmarse la continuidad del programa, este grupo sería el que recibiría el bono completo de $70.000.

Cobro de diciembre

Nadia Contartese

Calendario para quienes podrían cobrar un bono variable

Los jubilados con haberes superiores a la mínima percibirán sus pagos durante la segunda etapa del cronograma.

Dentro de este universo, algunos podrían recibir un bono variable, mientras que otros quedarían fuera del beneficio si superan el límite que determine el Gobierno para octubre.

Las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre