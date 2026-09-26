Además del aumento, Santilli anunció dos bonos para los jubilados

En octubre, los jubilados cobrarán con un 1,7% de aumento y recibirán un pago extra de Anses
Los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses tendrán un nuevo aumento en octubre por la actualización mensual de haberes. A la suba por movilidad podría sumarse nuevamente el bono previsional de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.
Sin embargo, el beneficio todavía no fue oficializado para el próximo mes. La definición dependerá de un decreto que deberá publicar el Ejecutivo en los próximos días. Mientras tanto, los beneficiarios esperan conocer si se mantendrá el mismo esquema aplicado durante septiembre.
Cómo funcionaría el bono de hasta $70.000 en octubre
Si el Gobierno replica el mecanismo utilizado en los últimos meses, el refuerzo extraordinario se dividirá en tres grupos.
Por un lado, quienes perciban la jubilación mínima recibirían el bono completo de $70.000. En tanto, los jubilados cuyos haberes superen el mínimo pero se mantengan dentro del límite establecido accederían a un monto variable.
Finalmente, aquellos que cobren por encima del tope fijado para el beneficio quedarían excluidos del pago del adicional.
De esta manera, el refuerzo se reduce progresivamente a medida que aumenta el haber previsional, hasta desaparecer por completo para los ingresos más altos.
La confirmación oficial llegará con la publicación del decreto correspondiente. En septiembre, la asistencia fue establecida mediante el Decreto 824/2026.
Cobro por DNI
Los dos bonos anunciados para los jubilados
Además del aumento mensual de los haberes, el diputado nacional Diego Santilli se refirió a la continuidad de los refuerzos para jubilados y destacó la importancia de sostener mecanismos de asistencia para los sectores con menores ingresos.
En la práctica, el esquema prevé dos modalidades de cobro: un bono completo para quienes perciben la jubilación mínima y un bono variable para aquellos cuyos ingresos superan ese piso, pero permanecen dentro del rango alcanzado por el beneficio.
Por eso, aunque se habla de un único refuerzo previsional, existen dos formas de liquidación según el nivel de ingresos del beneficiario.
Cuándo cobrarán los jubilados que reciben el bono completo
Anses ya tiene definido el calendario de pagos de octubre de 2026 para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Las personas que cobran la jubilación mínima y se encuentran dentro del primer tramo de pagos percibirán sus haberes en las siguientes fechas:
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1: 9 de octubre
DNI terminados en 2: 13 de octubre
DNI terminados en 3: 14 de octubre
DNI terminados en 4: 15 de octubre
DNI terminados en 5: 16 de octubre
DNI terminados en 6: 19 de octubre
DNI terminados en 7: 20 de octubre
DNI terminados en 8: 21 de octubre
DNI terminados en 9: 22 de octubre
En caso de confirmarse la continuidad del programa, este grupo sería el que recibiría el bono completo de $70.000.
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com