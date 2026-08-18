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El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, recibió al director artístico del Festival Internacional Galas del Río, Ezequiel Spucches, quien brindó detalles sobre la programación y las actividades de la 16.ª edición, que se realizará del 21 al 30 de agosto en La Paz.

Durante el encuentro, Spucches repasó el cronograma previsto para los diez días del festival y adelantó algunas de las propuestas que formarán parte de esta edición. La programación tendrá a la música clásica como eje, en diálogo con el folclore, la canción y las artes visuales, además de actividades educativas y de formación.

Entre los espectáculos previstos se encuentran Bilat y Cuarteto de Cuerdas, con chamamé y músicas del litoral; Sandra López, con un concierto familiar dedicado a María Elena Walsh; un recital de Julia Zenko y Facundo Ramírez; la ópera contemporánea “El jardín de las delicias”; y el cierre, el domingo 30, a cargo de la Orquesta de Crespo.

Spucches se refirió además a las actividades que el festival desarrolla más allá de los escenarios, entre ellas visitas de artistas a escuelas, conciertos escolares gratuitos, cursos y talleres, charlas con artistas y convocatorias destinadas a artistas de la región.

Por su parte, Mouliá destacó: “Galas del Río es una propuesta que se ha consolidado a lo largo de los años y que tiene un valor especial para La Paz y para la cultura entrerriana. Es importante acompañar su difusión y contribuir a que llegue a nuevos públicos, poniendo en valor el trabajo de quienes impulsan la cultura desde nuestra provincia”.

Organizado por la Fundación Arte en La Paz, Galas del Río es un festival multidisciplinario que reúne durante diez días conciertos, espectáculos, exposiciones y actividades de formación. La dirección artística está a cargo de Spucches y, en esta edición, la curaduría de artes visuales estará a cargo de la artista entrerriana Olga Noya.

Para conocer la programación completa y más información: Galas del Río