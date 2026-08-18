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El Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una Asociación Civil que se presenta como “un equipo de profesionales comprometidos con los derechos sociales y colectivos, para el fortalecimiento de la democracia”, publicó un mapa interactivo del endeudamiento en la Argentina.

En cuanto al promedio nacional, el informe, basado en cifras del Banco Central, refleja una tasa de mora del 17,4% y un 25,02% de personas en mora. Mientras el monto de la deuda total asciende a $ 9,75 billones, la deuda en mora se ubica en 15,79 billones.

En el caso específico de Entre Ríos, el mapa muestra una Tasa de Mora del 13,3%; 22,97% de personas en mora; $ 2,4 billones de monto total de deuda y $ 319.825 millones en mora. Los deudores únicos totales son 561.160 y los que están mora son 128.873.

A la hora de poner la lupa sobre los diferentes departamentos, Concordia exhibe una de las situaciones más críticas. Su Tasa de Mora es muy superior al promedio nacional y al de la provincia. Se ubica en 17,42%. Es aún más grave la proporción de personas en mora respecto de la población: 28,91%, casi 6 puntos porcentuales por encima del promedio provincial.

El monto de la deuda en mora en la capital del citrus se ubica en 31.169 millones, mientras que los deudores totales son 48.052 y los que están en mora 14.021.

El trabajo de investigación permite filtrar por diferentes categorías de entidades otorgantes de los créditos. Resultan impactantes las cifras de endeudamiento en Concordia con “proveedores no financieros de créditos” .

En ese caso, la tasa de mora trepa al 50,22% (10 puntos más que la provincia); las personas en mora son el 49,47% (casi 8 puntos más que Entre Ríos) y el monto de la deuda en mora asciende a 9160 millones. En la capital del citrus hay al menos 7000 deudores únicos en mora con estos “proveedores no financieros de créditos”.

Fuente: El Entre Ríos