Franco Colapinto chocó con su compañero en el GP de Azerbaiyán y tuvieron que abandonar la carrera: “No lo puedo creer”

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El piloto argentino cometió un error la vuelta 35 del Circuito callejero de Bakú y se retiró de la competencia.

arecía que este sábado sería una gran jornada para Franco Colapinto, quien largó noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, el argentino cometió un error y protagonizó un choque que terminó dejándolo afuera de la carrera a él y su compañero de equipo Pierre Gasly.

Franco Colapinto chocó con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, en el GP de Azerbaiyán y tuvieron que abandonar la carrera. pic.twitter.com/8AL4UFRQgl — Vía País (@ViaBsAscomar) September 26, 2026

El piloto argentino estaba teniendo una muy buena performance en el Circuito callejero de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán, pero un error de cálculo provocó un choque con dos de sus colegas y un posterior abandono.

Luego de un accidente de Alex Albon (Williams), la carrera continuó con el auto de seguridad. Tras reanudarse todo en la vuelta 35, Colapinto, que estaba décimo, se tiró por adentro de la pista e impactó en Gasly, su compañero de Alpine, quien por el golpe terminó pegándole a Lando Norris (McLaren).

Por supuesto, los tres conductores debieron retirarse de la competencia, lo que desató la bronca del francés, quien también estaba entre los primeros diez puestos: “Dios mío. No puedo creer esto. Cuantos puntos perdidos“, señaló.

Visiblemente golpeado por lo que acababa de suceder, el argentino manifestó: “Perdón al equipo, fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos“.

Y, concluyendo, expresó: “Así que nada, un día complicado, que venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”.