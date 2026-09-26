Corrientes: apartaron de la fuerza a un policía por cobrar una supuesta multa de $300 mil

Caompartir la informacion

El caso surgió tras la difusión de un video registrado durante un control en el acceso al puente General Belgrano.

La Policía de Corrientes confirmó que dispuso apartar de la fuerza al efectivo de Seguridad Vial que aparece en un video realizando presuntas conductas irregulares durante un control en el acceso al puente General Manuel Belgrano.

Según informaron, por disposición del Ministerio de Seguridad se dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos y el agente fue colocado en situación de revista pasiva, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

La medida se tomó luego de la repercusión que tuvo en redes sociales un video registrado durante el procedimiento.

La denuncia de un turista brasileño

El caso se inició tras la denuncia realizada por un turista brasileño, quien habría registrado al efectivo con anteojos inteligentes durante un control.

Según la información difundida, el agente le habría solicitado $300.000 y le habría indicado que en el puesto de control le cobrarían $340.000.

La identidad del efectivo no fue informada oficialmente.

Desde la Policía de Corrientes señalaron que continuarán las actuaciones correspondientes y reafirmaron el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de los deberes del personal policial.