OTRA VEZ LA VIOLENCIA: EL DIPUTADO ROSSI PROTAGONIZÓ UN FUERTE CRUCE CON LAS LEGISLADORAS STRATTA Y ZOFF

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Momentos de tensión se vivió en la labor de comisión cuando el diputado Juan Manuel Rossi mantuvo un cruce fuerte contra sus pares de la oposición.

La tensión volvió a instalarse en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde legisladores de la oposición cuestionan la forma en que el oficialismo conduce el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, limita los tiempos de discusión y avanza con los dictámenes pese a los planteos realizados durante el debate.

En ese contexto, el diputado oficialista perteneciente al Partido Socialista (PS) Juan Manuel Rossi -quien fue denunciado por violencia de género por su exempleada- mantuvo un cruce agresivo con las diputadas del Partido Justicialista (PJ) Laura Stratta y Andrea Zoff. El legislador oficialista elevó la voz para defender la dinámica parlamentaria y cuestionó a sus pares por objetar los procedimientos utilizados actualmente en las comisiones.

“Está claro que hay una dinámica”, afirmó Rossi en medio de las interrupciones y pidió la palabra para responder a los cuestionamientos opositores.

“Entiendo la discusión, el debate y la metodología. Entiendo perfectamente y cada uno está para hacer ese juego. Ahora, también hay una dinámica de este lado”, sostuvo. Luego apuntó directamente contra Zoff y Stratta por los cargos institucionales que ocuparon durante anteriores gestiones del peronismo: “Vos, Andrea, fuiste presidenta del Concejo Deliberante (de Paraná), lo sabés muy bien, y Laura fue presidenta del Senado”, reprochó según reprodujo el portal AIM.

El diputado socialista continuó su intervención en tono elevado y cuestionó lo que consideró una actitud de “candidez” por parte de las diputadas opositoras respecto del funcionamiento legislativo: “Si habrá un nivel de candidez en las cosas que quieren plantear acá. Cualquiera que conoce la historia y particularmente ustedes, que conocen el funcionamiento, saben cómo era”.

Asimismo, Rossi aseguró que existen “diferentes visiones” sobre la manera de conducir las Cámaras legislativas, aunque inmediatamente volvió a cargar contra las representantes del PJ: “Yo no entro en valoraciones de un sentido o de otro, pero no vengan acá a hacer la cuestión cuando sabemos, nos conocemos todos acá adentro”.

“Nos conocemos todos”

El legislador oficialista también sostuvo que “entiendo el debate para afuera, la Cámara, los medios. Yo entiendo perfectamente” e insistió en comparar la actual dinámica de Diputados con la que -según planteó- existía cuando el justicialismo conducía otras instituciones legislativas.

“Sabemos cómo funcionaba el Concejo Deliberante y la Cámara de Senadores. Totalmente, nos conocemos todos”, remarcó según reprodujo el portal AIM.

El intercambio aumentó de tono cuando desde la oposición le advirtieron a Rossi que tuviera cuidado con sus afirmaciones. “Tené cuidado con lo que decís, me dicen. Están chicaneando”, respondió el diputado y agregó: “Vienen acá con un nivel de… como si no supiéramos cómo funcionaban”.

El episodio se produjo en un escenario de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición por la dinámica que se aplica en las comisiones legislativas. Desde el justicialismo vienen reclamando mayor tiempo para analizar los proyectos, incorporar modificaciones y escuchar a los sectores involucrados antes de avanzar con los dictámenes.

La respuesta de Rossi, lejos de despejar esos cuestionamientos, defendió el mecanismo político utilizado por el oficialismo bajo el argumento de que prácticas similares fueron aplicadas durante anteriores administraciones. El cruce dejó nuevamente expuesta la disputa por los tiempos y las formas con que se tramitan iniciativas de peso en la Cámara baja entrerriana y especialmente el mal trato entre ellos.

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