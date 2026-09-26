OTRA VEZ LA VIOLENCIA: EL DIPUTADO ROSSI PROTAGONIZÓ UN FUERTE CRUCE CON LAS LEGISLADORAS STRATTA Y ZOFF

Momentos de tensión se vivió en la labor de comisión cuando el diputado Juan Manuel Rossi mantuvo un cruce fuerte contra sus pares de la oposición.
La tensión volvió a instalarse en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde legisladores de la oposición cuestionan la forma en que el oficialismo conduce el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, limita los tiempos de discusión y avanza con los dictámenes pese a los planteos realizados durante el debate.
En ese contexto, el diputado oficialista perteneciente al Partido Socialista (PS) Juan Manuel Rossi -quien fue denunciado por violencia de género por su exempleada- mantuvo un cruce agresivo con las diputadas del Partido Justicialista (PJ) Laura Stratta y Andrea Zoff. El legislador oficialista elevó la voz para defender la dinámica parlamentaria y cuestionó a sus pares por objetar los procedimientos utilizados actualmente en las comisiones.
“Está claro que hay una dinámica”, afirmó Rossi en medio de las interrupciones y pidió la palabra para responder a los cuestionamientos opositores.
“Entiendo la discusión, el debate y la metodología. Entiendo perfectamente y cada uno está para hacer ese juego. Ahora, también hay una dinámica de este lado”, sostuvo. Luego apuntó directamente contra Zoff y Stratta por los cargos institucionales que ocuparon durante anteriores gestiones del peronismo: “Vos, Andrea, fuiste presidenta del Concejo Deliberante (de Paraná), lo sabés muy bien, y Laura fue presidenta del Senado”, reprochó según reprodujo el portal AIM.
El diputado socialista continuó su intervención en tono elevado y cuestionó lo que consideró una actitud de “candidez” por parte de las diputadas opositoras respecto del funcionamiento legislativo: “Si habrá un nivel de candidez en las cosas que quieren plantear acá. Cualquiera que conoce la historia y particularmente ustedes, que conocen el funcionamiento, saben cómo era”.
Asimismo, Rossi aseguró que existen “diferentes visiones” sobre la manera de conducir las Cámaras legislativas, aunque inmediatamente volvió a cargar contra las representantes del PJ: “Yo no entro en valoraciones de un sentido o de otro, pero no vengan acá a hacer la cuestión cuando sabemos, nos conocemos todos acá adentro”.
“Nos conocemos todos”
El legislador oficialista también sostuvo que “entiendo el debate para afuera, la Cámara, los medios. Yo entiendo perfectamente” e insistió en comparar la actual dinámica de Diputados con la que -según planteó- existía cuando el justicialismo conducía otras instituciones legislativas.
“Sabemos cómo funcionaba el Concejo Deliberante y la Cámara de Senadores. Totalmente, nos conocemos todos”, remarcó según reprodujo el portal AIM.
El intercambio aumentó de tono cuando desde la oposición le advirtieron a Rossi que tuviera cuidado con sus afirmaciones. “Tené cuidado con lo que decís, me dicen. Están chicaneando”, respondió el diputado y agregó: “Vienen acá con un nivel de… como si no supiéramos cómo funcionaban”.
El episodio se produjo en un escenario de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición por la dinámica que se aplica en las comisiones legislativas. Desde el justicialismo vienen reclamando mayor tiempo para analizar los proyectos, incorporar modificaciones y escuchar a los sectores involucrados antes de avanzar con los dictámenes.
La respuesta de Rossi, lejos de despejar esos cuestionamientos, defendió el mecanismo político utilizado por el oficialismo bajo el argumento de que prácticas similares fueron aplicadas durante anteriores administraciones. El cruce dejó nuevamente expuesta la disputa por los tiempos y las formas con que se tramitan iniciativas de peso en la Cámara baja entrerriana y especialmente el mal trato entre ellos. #AnalisisDigital #federalaldia #radiointegracion905
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
#Kicillof #Gaza #Israel #Palestina #Columbia #AxelKicillof #PoliticaArgentina #MDF #Peronismo #AnálisisLitoral
UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com