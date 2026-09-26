“Nos gritan de todo”: Urribarri expuso el hostigamiento que sufre en la cárcel

El exgobernador se quejó por sentirse “confinado”, Báez pidió recaudos por su celiaquía y Aguilera se mostró enfocado en retomar sus estudios universitarios. Se confirmó que seguirán en la UP 9
En tres audiencias públicas desarrolladas este jueves de manera consecutiva mediante videoconferencia, la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, mantuvo las primeras “audiencias de conocimiento” con los tres condenados por el Megajuicio de corrupción de 2022:
el exgobernador Sergio Urribarri (condenado a 8 años de prisión), el exministro de Comunicación Pedro Báez (6 años y medio) y Juan Pablo Aguilera (6 años y medio).
El procedimiento, que contó con la presencia de la fiscal de Ejecución de Penas, Fernanda Ruffatti, y de los abogados defensores José Velázquez por Báez en el primer turno, y Miguel Ángel Cullen por Aguilera y Urribarri en los bloques posteriores, no tuvo como fin resolver peticiones ni beneficios, sino dar inicio formal a la supervisión del cumplimiento de las condenas.
Durante su exposición, Urribarri manifestó su malestar por el aislamiento y las agresiones verbales que recibe por parte de otros internos al desplazarse hacia el área de visitas, asegurando sentirse “confinado”.
Sin embargo, las autoridades judiciales e informes del establecimiento confirmaron que las condiciones del lugar son óptimas dentro del régimen penitenciario.
Actualmente, los tres detenidos ocupan en exclusiva el sector anteriormente destinado a Sanidad de la UP9, un espacio que cuenta con 14 celdas pequeñas de aproximadamente 7 metros cuadrados, cuatro baños y climatización centralizada.
Al ser los únicos ocupantes de este pabellón, se han distribuido los ambientes para distintas funciones: adaptaron una de las celdas como comedor y utilizan uno de los sanitarios como lavadero.
Para preservar su seguridad y evitar cruces con la población común o registros no autorizados, el penal les otorgó un esquema de patio exclusivo entre las 12 y las 19, sector que comparten únicamente con el área administrativa.
Asimismo, disponen de un teléfono habilitado exclusivamente para llamadas salientes y entrantes.
Ante los planteos de Urribarri sobre la falta de un “régimen especial” para un exmandatario, la jueza Bértora le aclaró que no existen regímenes de privilegio por estatus político o social, y le recordó que el aislamiento por motivos de seguridad o prevención de conflictos es una situación recurrente dentro del sistema carcelario.
Por su parte, Pedro Báez fue el único que planteó una exigencia operativa puntual durante la audiencia: debido a su condición de celíaco, solicitó garantías para evitar la contaminación cruzada en la preparación de sus alimentos.
El exfuncionario detalló que él mismo se encarga de cocinar sus comidas, motivo por el cual la Fiscalía requirió a la Dirección del penal que se resguarde adecuadamente su menú. Báez también destacó que ocupa su tiempo con una rutina de orden, limpieza y lectura mediante un dispositivo digitalKindle.
En contraste, a Juan Pablo Aguilera se lo notó de buen ánimo y conforme con el lugar de alojamiento. Concentrado en su rehabilitación formativa, confirmó que ya inició las gestiones ante el área de Educación del penal para continuar la carrera de Administración de Empresas bajo la modalidad a distancia a través de la Universidad Siglo 21.
Finalmente, la magistrada Bértora recomendó a los tres penados realizar abordajes psicológicos dentro de la institución para trabajar sobre los motivos de sus condenas, advirtiéndoles que la evolución subjetiva y la conducta serán aspectos determinantes cuando cumplan cuatro años de prisión y queden en condiciones de solicitar las primeras salidas sociofamiliares o laborales.
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com