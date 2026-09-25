«Con estos modelos Concordia no tiene piso para caer», dijo Cresto. Y tiene razón: con los modelos que él ayudó a consolidar.

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Luego de conocidos los datos del INDEC del primer semestre de 2026, que vuelven a ubicar a Concordia en lo más alto del podio de la vergüenza nacional con un 56,2% de pobreza, el ex intendente y actual diputado provincial Enrique Cresto salió en redes con la frase de siempre: “Datos de la pobreza que duelen. Con estos modelos Concordia no tiene piso para caer!!”

Datos que duelen, sí. Pero más duele la hipocresía.

Porque este señor parece haber perdido la conciencia. O peor: tiene un manejo excelente de la hipocresía.

Cresto habla como si fuera un analista externo, un vecino indignado que mira la ciudad desde afuera. Se olvida que fue uno más de los responsables de que nunca se fijaran en los pobres. O mejor dicho, de que la pobreza galopante que hoy increpa a todos los actores justicialistas de Concordia sea precisamente el resultado de más de 25 años de un mismo modelo.

¿De qué modelos habla Cresto?

Habla de modelos que no generan trabajo genuino. Y en eso, Concordia es un caso de estudio que él conoce muy bien. Esta ciudad nunca encaró un plan serio de creación de puestos genuinos de trabajo. Nunca.

Fue mucho más fácil y más rentable electoralmente tener a la gente mendigando una bolsita con alimentos, algunas chapas de cartón y unos cachetes de eucaliptus para dejar contentos a miles de personas en los diversos asentamientos que se multiplican por toda la geografía concordiense.

Ese fue el modelo. El modelo de la dádiva. El modelo del puntero con la lista. El modelo que Cresto administró como intendente y que su espacio político sostuvo durante décadas.

Ahora, lanzado en campaña para postularse a gobernador, debería tomarse un momento y reflexionar. Porque el estigma de mariscal de la derrota no se lo va a quitar con una frase en X.

Se lo podrá quitar el día que la gente lo perciba con actos de mucha humildad para con esta ciudad que le permitió desempeñarse como principal responsable de los destinos de los concordienses y que hoy lo ve volver a encabezar un ranking que duele.

Los números que no mienten

Vale destacar lo que el INDEC informó:

Concordia sigue al tope de los 31 aglomerados urbanos medidos con 56,2%, unas 94.000 personas.

Hace un año, en el primer semestre de 2025, ya encabezaba con 49%. Subió 6,3 puntos en un semestre.

A nivel nacional, la pobreza trepó al 32,3%, son más de 15 millones de personas – 15.008.740 según el informe – 1.927.578 más que en el último semestre de 2025. Once mil personas por día cayeron en la pobreza en los últimos seis meses.

Y por lo demás, debe decirse: una porción importante de analistas señalan que los datos del INDEC están dibujados y que la pobreza real es mucho mayor.

Concordia no tiene piso para caer, dice Cresto. Tiene razón. Pero no es por el modelo de ahora solamente.

Es porque durante 25 años le sacaron el piso, ladrillo por ladrillo, para construir el feudo.

Redaccion Análisis Litoral

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