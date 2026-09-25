«Con estos modelos Concordia no tiene piso para caer», dijo Cresto. Y tiene razón: con los modelos que él ayudó a consolidar.

Luego de conocidos los datos del INDEC del primer semestre de 2026, que vuelven a ubicar a Concordia en lo más alto del podio de la vergüenza nacional con un 56,2% de pobreza, el ex intendente y actual diputado provincial Enrique Cresto salió en redes con la frase de siempre: “Datos de la pobreza que duelen. Con estos modelos Concordia no tiene piso para caer!!”
Datos que duelen, sí. Pero más duele la hipocresía.
Porque este señor parece haber perdido la conciencia. O peor: tiene un manejo excelente de la hipocresía.
Cresto habla como si fuera un analista externo, un vecino indignado que mira la ciudad desde afuera. Se olvida que fue uno más de los responsables de que nunca se fijaran en los pobres. O mejor dicho, de que la pobreza galopante que hoy increpa a todos los actores justicialistas de Concordia sea precisamente el resultado de más de 25 años de un mismo modelo.
¿De qué modelos habla Cresto?
Habla de modelos que no generan trabajo genuino. Y en eso, Concordia es un caso de estudio que él conoce muy bien. Esta ciudad nunca encaró un plan serio de creación de puestos genuinos de trabajo. Nunca.
Fue mucho más fácil y más rentable electoralmente tener a la gente mendigando una bolsita con alimentos, algunas chapas de cartón y unos cachetes de eucaliptus para dejar contentos a miles de personas en los diversos asentamientos que se multiplican por toda la geografía concordiense.
Ese fue el modelo. El modelo de la dádiva. El modelo del puntero con la lista. El modelo que Cresto administró como intendente y que su espacio político sostuvo durante décadas.
Ahora, lanzado en campaña para postularse a gobernador, debería tomarse un momento y reflexionar. Porque el estigma de mariscal de la derrota no se lo va a quitar con una frase en X.
Se lo podrá quitar el día que la gente lo perciba con actos de mucha humildad para con esta ciudad que le permitió desempeñarse como principal responsable de los destinos de los concordienses y que hoy lo ve volver a encabezar un ranking que duele.
Los números que no mienten
Vale destacar lo que el INDEC informó:
Concordia sigue al tope de los 31 aglomerados urbanos medidos con 56,2%, unas 94.000 personas.
Hace un año, en el primer semestre de 2025, ya encabezaba con 49%. Subió 6,3 puntos en un semestre.
A nivel nacional, la pobreza trepó al 32,3%, son más de 15 millones de personas – 15.008.740 según el informe – 1.927.578 más que en el último semestre de 2025. Once mil personas por día cayeron en la pobreza en los últimos seis meses.
Y por lo demás, debe decirse: una porción importante de analistas señalan que los datos del INDEC están dibujados y que la pobreza real es mucho mayor.
Concordia no tiene piso para caer, dice Cresto. Tiene razón. Pero no es por el modelo de ahora solamente.
Es porque durante 25 años le sacaron el piso, ladrillo por ladrillo, para construir el feudo.
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com