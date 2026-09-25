El gobierno entrerriano entregó ambulancias para fortalecer la atención de emergencias en la costa del Uruguay

Los hospitales Centenario de Gualeguaychú, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y San Isidro Labrador de Larroque incorporaron ambulancias de mediana complejidad, modelo Citroën Jumpy, para reemplazar las más antiguas de cada institución. Se trata de unidades equipadas con cardiodesfibrilador y preparadas para incorporar, de ser necesario en el futuro, equipamiento adicional que permita adaptarlas para la atención de pacientes de alta complejidad.
Durante las recorridas, el ministro Blanzaco explicó que la entrega de los nuevos vehículos forma parte del proceso de renovación del parque automotor que lleva adelante el Ministerio de Salud. “Para nosotros es una medida estratégica porque nos permite dar mayor seguridad al paciente en cada traslado sanitario”, señaló.
El funcionario precisó: “Previamente se hizo un relevamiento de las condiciones de todos los vehículos, donde determinamos que más de la mitad superaba los 10 años de antigüedad. Por eso se tomó la decisión de avanzar en el reemplazo de las unidades más envejecidas. En este marco, este año la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande donó 24 nuevas unidades de traslado y hoy estamos recorriendo la provincia para concretar su distribución”.
Por su parte, el director del hospital San Isidro Labrador de Larroque, Gerardo Romani, destacó el trabajo conjunto: “Tenemos un objetivo muy claro, que es mejorar la institución y la calidad de atención, y estamos haciendo muchas cosas para lograrlo. Pero, fundamentalmente, esto es posible gracias a los trabajadores del hospital, que todos los días realizan un trabajo silencioso que quizás no se ve, pero que tiene como principal objetivo brindar una mejor atención a los pacientes”.
A su turno, la directora del Hospital Centenario, Andrea Martins, expresó: “Consideramos que esta renovación del parque automotor es un hito muy importante, no sólo para el hospital, sino para la región”; y en ese marco recordó que el año pasado ya se había fortalecido al establecimiento con dos unidades de alta complejidad (una de ellas equipada para traslados neonatales), a las que ahora se suma la nueva ambulancia de mediana complejidad.
Cabe señalar que, en el marco de la visita a Gualeguaychú, donde este año el gobierno provincial retomó las obras para finalizar los pabellones A, B, C y D y distintos servicios de apoyo del Hospital Bicentenario, los funcionarios recorrieron los espacios en intervención. Además, examinaron el equipamiento recientemente incorporado al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, en el marco de un proceso de modernización y actualización tecnológica del servicio.
Por su parte, el director del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Ariel Vales, destacó el acompañamiento y el trabajo conjunto. “Entendemos que el hospital necesita gestión. Estamos trabajando para recuperar el parque automotor; además de esta nueva unidad, el Ministerio invirtió más de 30 millones de pesos para restaurar las ambulancias, dándonos respuestas en lo que respecta a la modernización e innovación que el sistema de salud necesita”.
Asimismo, en el nosocomio uruguayense se recorrieron los avances de las obras de la nueva Unidad de Terapia Intensiva que permitirá una ampliación de 6 a 13 camas. Allí, a su vez, avanza a buen ritmo la construcción de un sector destinado, exclusivamente, al Servicio de Oncología y Hemoterapia.
Durante la actividad en Larroque acompañaron el director por Entre Ríos del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, el senador provincial Jaime Benedetti, el intendente Francisco Benedetti y el secretario de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, Sergio Kneeteman. En Gualeguaychú, estuvo presente el intendente Mauricio Davico. En tanto, en Concepción del Uruguay, asistió el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales.
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia @SilSterinPensel
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com