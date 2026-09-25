CGT CONCORDIA HOMENAJE A JOSE IGNACIO RUCCI CUANDO LA MEMORIA VENCE AL TIEMPO

La memoria venció al tiempo, la ignominia, la infamia, la desidia y el olvido.
La memoria venció al tiempo, la ignominia, la infamia, la desidia y el olvido.
Un 25 de Septiembre de 1973 caía bajo las balas del ejército Leninista – marxista – Montoneros, infiltrados en el Justicialismo, lo que se denominó en aquella etapa “el entrismo” y a quienes el General Juan Domingo Perón los expulsó un 1° de Mayo de 1974 no solo de la de la histórica plaza sino del movimiento, sellando así el certificado de defunción política de esta banda armada que ejecutó en una cobarde emboscada a uno de los más grandes dirigentes obreros de la argentina, protagonista vital de la gloriosa e histórica Resistencia Peronista.
Sus asesinos están libres. Ocuparon altos cargos en distintos gobiernos. Recibieron y reciben la protección oficial de los poderes políticos de turno luego de haber cobrado cuantiosas indemnizaciones que pagamos todos los argentinos.
La soberbia armada en su fase patética. La metamorfosis de un régimen que atraviesa gobiernos, gobernantes y gobernados donde los valores están totalmente invertidos.
Vaya hoy el más sentido homenaje de la Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia a este gran dirigente sindical y político cuya vida sintetizó el nuevo sindicalismo que surgió con el peronismo.
Obrero industrial, luego delegado de fábrica hasta convertirse en activo militante de la Unión Obrera Metalúrgica UOM.
Pero el sentido real de su lucha comenzó a partir del derrocamiento del entonces Presidente de la Nación Juan Domingo Perón en 1955 para recobrar el estado de derecho en el país y rescatar la figura del gran líder de la comunidad trabajadora.
Las organizaciones obreras están siempre de pie aun a las marchas y contramarchas del presente y de la historia. Porque la organización sigue venciendo al tiempo. Pese a la perjuria de la izquierda, de la derecha y del medio que aspiran sistemática y consecuentemente a expulsar al sindicalismo organizado del escenario social y político.
Rechazamos decididamente desde esta Regional cegetista concordiense todo intento de borrar la verdad bajo el asedio de la desmemoria intentando reescribir la historia e instalando en su lugar el relato que mejor sirva a sus intereses y menos aún de estos señores extorsionadores de los que verdaderamente producen y explotadores en beneficio propio de la pobreza de millones de argentinos.
Evocación y memoria por el gran compañero José Ignacio Rucci quien, en el año de su trágica muerte, 1973, ejercía la conducción de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina C.G.T R. A
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com