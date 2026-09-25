CGT CONCORDIA HOMENAJE A JOSE IGNACIO RUCCI CUANDO LA MEMORIA VENCE AL TIEMPO

Caompartir la informacion

La memoria venció al tiempo, la ignominia, la infamia, la desidia y el olvido.

La memoria venció al tiempo, la ignominia, la infamia, la desidia y el olvido.

Un 25 de Septiembre de 1973 caía bajo las balas del ejército Leninista – marxista – Montoneros, infiltrados en el Justicialismo, lo que se denominó en aquella etapa “el entrismo” y a quienes el General Juan Domingo Perón los expulsó un 1° de Mayo de 1974 no solo de la de la histórica plaza sino del movimiento, sellando así el certificado de defunción política de esta banda armada que ejecutó en una cobarde emboscada a uno de los más grandes dirigentes obreros de la argentina, protagonista vital de la gloriosa e histórica Resistencia Peronista.

Sus asesinos están libres. Ocuparon altos cargos en distintos gobiernos. Recibieron y reciben la protección oficial de los poderes políticos de turno luego de haber cobrado cuantiosas indemnizaciones que pagamos todos los argentinos.

La soberbia armada en su fase patética. La metamorfosis de un régimen que atraviesa gobiernos, gobernantes y gobernados donde los valores están totalmente invertidos.

Vaya hoy el más sentido homenaje de la Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia a este gran dirigente sindical y político cuya vida sintetizó el nuevo sindicalismo que surgió con el peronismo.

Obrero industrial, luego delegado de fábrica hasta convertirse en activo militante de la Unión Obrera Metalúrgica UOM.

Pero el sentido real de su lucha comenzó a partir del derrocamiento del entonces Presidente de la Nación Juan Domingo Perón en 1955 para recobrar el estado de derecho en el país y rescatar la figura del gran líder de la comunidad trabajadora.

Las organizaciones obreras están siempre de pie aun a las marchas y contramarchas del presente y de la historia. Porque la organización sigue venciendo al tiempo. Pese a la perjuria de la izquierda, de la derecha y del medio que aspiran sistemática y consecuentemente a expulsar al sindicalismo organizado del escenario social y político.

Rechazamos decididamente desde esta Regional cegetista concordiense todo intento de borrar la verdad bajo el asedio de la desmemoria intentando reescribir la historia e instalando en su lugar el relato que mejor sirva a sus intereses y menos aún de estos señores extorsionadores de los que verdaderamente producen y explotadores en beneficio propio de la pobreza de millones de argentinos.

Evocación y memoria por el gran compañero José Ignacio Rucci quien, en el año de su trágica muerte, 1973, ejercía la conducción de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina C.G.T R. A

“A la verdad nunca hay que darla por muerta”.

Consejo Directivo

C.G.T. REGIONAL Concordia