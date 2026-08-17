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Es increíble pero la municipalidad de Concordia, en vez de asfaltar calle Laprida, entre calles Italia y Sara Neira porque en ese trayecto está el hospital Delicia Concepción Masvernat y hay dos escuela, la primaria N° 4 Manuel José de Lavardén y la secundaria N° 8 Augusto Niez, y que además por ese recorrido pasan tres líneas urbanas de colectivos que vienen de la zona norte, pasan por las dos escuelas y siguen su recorrido hasta pasar por el frente del Masvernat porque calle Laprida es el único acceso vehicular desde la zona norte hasta las dos escuelas mencionadas y el nosocomio público; Azcue va a distraer asfalto en una zona residencia.

Pero mal asesorado y tozudamente, la gestión de Azcue proyectó asfaltar calle San Juan entre calle M. Arruabarrena y calle Etchevehere; Calle Etchevehere entre calle San Juan y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito Yrigoyen entre calle Etchevehere y calle O´Connor; Calle O´Connor entre calle Hipólito Yrigoyen y Avda. Eva Perón, con el único objetivo de favorecer a una zona «ALTAMENTE RESIDENCIA».

Mientras tanto las líneas de colectivos destruyen sus unidades al circular unas 9 cuadras por calle Laprida que parece un campo arado, pero el genio de Azcue va a asfaltar calle San Juan, zona donde solamente circulan animales sueltos y rara vez se ve un vehículo.

Vale destacar que, al ser el acceso más inmediato para las dos escuela y el hospital Masvernat, esa arteria (Laprida) es altamente transitada por vehículos particulares en general (repartidores, vendedores, motomandados, remises y vehículos de alquiler), pero también circulan bomberos, ambulancias y patrulleros. Ahh pero van a asfaltar calle San Juan para favorecer a una zona altamente RESIDENCIAL. (EDITORIAL POR EL PERIODISTA MARIO YRIGOY)