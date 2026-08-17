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El dirigente de La Libertad Avanza habló en Punto de Inflexión sobre las inundaciones, la necesidad de recuperar el proyecto de defensa central, la situación económica de Concordia y el armado político de cara a 2027. También cuestionó el rechazo del oficialismo local a proyectos de perfil liberal.

La situación de las inundaciones, la falta de previsión, el futuro económico de Concordia y el escenario político de cara a 2027 fueron algunos de los temas abordados por Ignacio Cabrera, abogado y dirigente de La Libertad Avanza, durante una entrevista en el programa Punto de Inflexión, que se emite los sábados de 9 a 12 por FM 106.10, Radio Rivadavia Concordia 630.

Durante la entrevista, Cabrera puso especial énfasis en la necesidad de volver a discutir el proyecto de defensa central de Concordia, una iniciativa que, según explicó, cuenta con una ordenanza aprobada en 2019 y que contempla una traza que permitiría proteger sectores de la ciudad frente a futuras crecidas.

Defensa central: “Hay que volver a ponerla en agenda”

Cabrera aclaró que el proyecto que difundió recientemente en redes sociales no es de su autoría, sino que su intención fue recuperar una iniciativa que, a su entender, quedó relegada pese a contar con antecedentes técnicos y respaldo normativo.

“Simplemente lo que estoy tratando de hacer es volver a poner en agenda aquel proyecto que tiene una ordenanza aprobada del 2019”, explicó.

Según señaló, en su elaboración participaron instituciones como la UBA, CAFESG y la UTN, y el proyecto contempla una combinación de muros fijos y defensas móviles en sectores de la costanera.

El video mediante el cual difundió la iniciativa alcanzó, según Cabrera, unas 150.000 visualizaciones, lo que permitió instalar nuevamente la discusión en las redes sociales.

“Esto es más allá de los partidos políticos. No importa quién lo haga”, sostuvo.

El costo de no prevenir

Para el dirigente libertario, la discusión sobre la defensa central no debería limitarse al costo de construirla, sino incorporar al análisis los gastos que el Estado debe afrontar cada vez que Concordia atraviesa una inundación.

Cabrera sostuvo que una obra de este tipo podría terminar siendo una inversión y no simplemente un gasto, debido a los costos que generan las evacuaciones, la asistencia social, la seguridad y la atención de las familias afectadas.

También advirtió sobre el impacto que las inundaciones tienen sobre los comercios, la actividad turística y la propia infraestructura de la ciudad.

“La verdad que me parece muy importante que de una vez por todas esto se haga, porque no podemos seguir con este problema tan grave y recurrente que tiene nuestra ciudad”, afirmó.

Reclamo por mayor información

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de mejorar la comunicación oficial frente a los fenómenos hidrológicos y meteorológicos.

Cabrera consideró que los vecinos de los sectores potencialmente afectados necesitan recibir información clara y permanente de parte de los organismos responsables.

Mencionó especialmente a barrios como Puerto, Vélez Sarsfield, Nebel, Belgrano y Sargento Cabral, donde existe preocupación ante la posibilidad de nuevas crecidas.

En ese sentido, cuestionó que la información sobre la situación pueda llegar principalmente a través de medios uruguayos o nacionales y reclamó un mayor protagonismo de las autoridades locales.

“Estaría bueno que, si bien está perfecto que informen los medios, también lo informe más la Municipalidad, los funcionarios que están a cargo de esto”, planteó.

El problema no es solamente el río

Durante la conversación también apareció otra preocupación: el impacto que podrían generar las tormentas intensas que acompañen un escenario de crecidas.

Cabrera señaló que no debería analizarse únicamente la evolución del río Uruguay, sino también las consecuencias de precipitaciones intensas sobre sectores periféricos de Concordia.

Barrios con viviendas precarias, arroyos, vertientes y zonas con dificultades de drenaje podrían enfrentar problemas adicionales ante tormentas fuertes.

El dirigente consideró que la planificación debe contemplar ese escenario y no limitarse exclusivamente a la evacuación de personas cuando el agua ya alcanzó las zonas afectadas.

Turismo: una temporada bajo presión

El impacto económico de las inundaciones también fue abordado durante la entrevista.

En particular, se planteó la preocupación por el próximo verano y por las consecuencias que una creciente importante podría generar sobre las playas y la actividad turística.

Durante el programa se mencionaron experiencias de Federación, Colón y Concepción del Uruguay, donde ya comenzaron a analizar escenarios alternativos frente a la eventual pérdida de playas.

El planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que atraviesa a buena parte de la región: la necesidad de anticiparse y diseñar estrategias económicas antes de que los problemas se conviertan en una emergencia.

La Libertad Avanza y el escenario local

En la segunda parte de la entrevista, Cabrera explicó cómo llegó a La Libertad Avanza y recordó su participación como candidato a concejal en 2023.

Dijo que siempre se consideró liberal y que se acercó al espacio luego de conocer a dirigentes que comenzaron a militar durante ese año.

Su incorporación se produjo en un contexto que, según describió, estaba marcado por una inflación cercana al 200%, elevados niveles de pobreza y una fuerte crisis económica.

Cabrera sostuvo que encontró en Javier Milei una propuesta que planteaba una ruptura con las políticas económicas aplicadas durante décadas.

Proyectos liberales en el Concejo

El dirigente también cuestionó el funcionamiento del Concejo Deliberante de Concordia y puso como ejemplo algunos proyectos impulsados por su sector.

Entre ellos mencionó iniciativas vinculadas con la reducción de tributos incluidos en la boleta de electricidad, mecanismos de transparencia y la posibilidad de que determinados comercios puedan funcionar durante las 24 horas.

Sobre este último punto, defendió la autonomía de los comerciantes para decidir los horarios de sus propios negocios.

“El que conoce su negocio, el que tiene que decidir a qué hora abre, hasta qué hora abre y lo que sea, es el comerciante, no los políticos”, sostuvo.

Críticas al oficialismo local

Cabrera afirmó que los proyectos de perfil liberal que impulsaron fueron rechazados por el bloque oficialista.

La situación, según su interpretación, evidencia un posible distanciamiento entre el discurso liberal y algunas decisiones adoptadas en el ámbito municipal.

Consultado por su relación con el intendente Francisco Azcué, evitó atribuirle directamente las decisiones tomadas por los concejales, aunque manifestó sus dudas respecto de la existencia de una coincidencia política real.

¿Candidato a intendente en 2027?

Uno de los momentos políticos más relevantes de la entrevista fue cuando se planteó la posibilidad de que Cabrera sea candidato a intendente de Concordia en 2027.

El dirigente evitó confirmar una candidatura, aunque reconoció que dentro de su espacio vienen planteándole esa posibilidad desde hace meses.

“Yo voy a estar adonde el partido me necesite”, expresó.

También confirmó que La Libertad Avanza continúa trabajando en la conformación de equipos técnicos destinados a elaborar propuestas para distintas áreas de gobierno.

Frigerio, Milei y las alianzas

Respecto del escenario provincial, Cabrera sostuvo que las decisiones sobre una eventual candidatura a gobernador exceden al ámbito de La Libertad Avanza Concordia.

Explicó que esa definición corresponde a las estructuras provinciales del partido y señaló que, si eventualmente se resolviera respaldar una candidatura de Rogelio Frigerio, desde el ámbito local respetarían esa decisión.

El planteo abre, de esta manera, una de las principales incógnitas del escenario político entrerriano rumbo a 2027: cómo se articularán La Libertad Avanza, el espacio de Frigerio, el radicalismo y el PRO en cada municipio, y particularmente en Concordia.

El desafío que atraviesa a Concordia

Hacia el final de la entrevista llegó una de las definiciones más contundentes de Cabrera.

Consultado sobre la necesidad de modificar la realidad social y económica de Concordia, el dirigente fue categórico:

“Estoy repodrido de que pasen los años y décadas y que Concordia siga saliendo como la más pobre del país o siempre luchando por el primer lugar”.

Y agregó:

“Ya es hora de hacer algo, de intentar algo diferente y ver si podemos salir de eso”.

La frase sintetizó buena parte de su planteo durante la entrevista: la necesidad de abandonar las respuestas tradicionales y construir una estrategia de largo plazo para una ciudad que continúa enfrentando problemas estructurales de pobreza, infraestructura, inundaciones, empleo y desarrollo económico.

Para Cabrera, el desafío no pasa solamente por administrar las emergencias, sino por modificar las condiciones que hacen que Concordia vuelva una y otra vez a los mismos problemas.

Punto de Inflexión

FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia 630

Sábados de 9 a 12.

Redaccion Análisis Litoral