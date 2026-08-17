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Está ubicado en el monte Erebus, en la isla de Ross.

El volcán expulsa unos 80 gramos de polvo de oro microscópico al día.

Lava. Ceniza. Muerte espantosa. Todos ellos son resultados conocidos y esperados de un volcán activo.

Pero un volcán situado en los confines más remotos y helados de nuestro planeta marcha al ritmo de un tambor ligeramente diferente.

En la isla Ross, en el mar de Ross, una profunda bahía en la Antártida, el monte Erebus emite vapores a unos 1350 kilómetros del Polo Sur geográfico. Este volcán activo, el más austral del mundo, burbujea con un lago permanente de lava incandescente, informa Science Alert.

Y en el gas que emanaba constantemente de esta puerta al inframundo, los científicos encontraron partículas microscópicas de oro elemental cristalino.

Según un artículo de investigación de 1991, publicado en Geophysical Research Letter, el volcán Erebus expulsa unos 80 gramos de polvo de oro microscópico al día, dispersándolo hasta a 1.000 kilómetros de distancia, o incluso más.

Hasta la fecha, es el único volcán del mundo conocido por expulsar partículas cristalinas de oro elemental, indica Science Alert.