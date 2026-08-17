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Valdés revela el cambio en la relación con la Casa Rosada y destraba una obra clave. ¿Qué dijo sobre las alianzas para 2027?

En plena celebración en su Ituzaingó natal, el gobernador Juan Pablo Valdés rompió el silencio y reveló cómo es hoy el vínculo con la Casa Rosada. El mandatario correntino confirmó un cambio drástico en la relación con Nación y dejó una pista clave sobre su futuro político.

Fue durante una entrevista con un medio porteño, donde Valdés repasó la agenda institucional y analizó el escenario nacional. El diálogo dejó frases contundentes sobre el trato que recibe Corrientes del Gobierno de Javier Milei, muy distinto al que sufrió con administraciones anteriores.

¿Qué cambió en la relación con Nación?

Para Valdés, la clave está en la predisposición del Gabinete nacional a escuchar las demandas provinciales. “Tenemos una relación de trabajo, tenemos mucho diálogo, nos sentimos escuchados”, aseguró, destacando el contacto directo con ministros clave.

El gobernador no dudó en comparar con el pasado: “Nosotros con el kirchnerismo, el ex Gobernador (Gustavo) muchas veces ni siquiera era recibido, ni por el Presidente, ni por ninguno de los ministros”. Un contraste que, según él, marca una nueva época.

Valdés celebró que se dejaron de lado las cuestiones partidarias: “Celebro que se dé esto de no estar mirando lo partidario y que nosotros podamos avanzar con planteos que a veces son incómodos, pero que son reales”.

La obra que destraba una deuda histórica

Como ejemplo concreto de este nuevo diálogo, Valdés mencionó las negociaciones para resolver un problema vial que lleva décadas sin solución: el tramo de 7,5 kilómetros entre la Ruta 16 y la Ruta Nacional N° 12, excluido del Corredor General Belgrano por disputas políticas.

“Hemos sido discriminados hasta en las cuestiones que eran lógicas solamente por ser de otro partido”, denunció. Pero ahora, gracias a la intervención del ministro Luis Caputo, el expediente se destrabó: “El ministro Luis Caputo se tomó el trabajo, nos escuchó, nos propuso una solución y ahora estamos trabajando en arreglar este problema que llevaba décadas sin solucionarse”.

PASO, alianzas y 2027: qué dijo Valdés

En lo político, Valdés ratificó su rechazo histórico a las PASO: “Siempre estuvimos en contra de las Paso y vamos a seguir estando en contra. No podemos hacer una elección a costillas del Estado para determinar cómo conformamos las candidaturas”. Un guiño a la eliminación que impulsa el Gobierno nacional.

Consultado sobre un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza, Valdés fue cauto. Confirmó conversaciones abiertas, pero evitó definiciones: “Hoy el escenario es uno, pero la Argentina va a una velocidad realmente importante; tomar una decisión hoy puede parecer apresurado”.

El gobernador dejó claro que su prioridad es la gestión: “A mí me encuentra concentrado en la gestión. Lo mejor que podemos hacer hoy es concentrarnos en gobernar; recién al entrar el año que viene podremos hablar de alianzas políticas”. Así, el 2027 queda en el horizonte, pero con señales concretas.