Encuentro sobre los desafíos de la geopolítica y la economía global

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El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de un encuentro dedicado a analizar los desafíos de la geopolítica y la posición de la Argentina en la economía global, que reunió a referentes de distintos ámbitos en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el título “El desafío de la geopolítica y la posición de Argentina en la economía global”, la jornada propuso un espacio de análisis e intercambio sobre el escenario internacional, las transformaciones de la economía mundial y los desafíos que plantea este contexto para el país.

La actividad, desarrollada en el Club del Progreso, contó con la disertación de la excanciller de la Nación, economista y académica Diana Mondino, quien abordó diferentes aspectos de la coyuntura geopolítica y económica internacional y la inserción de la Argentina en el escenario global.

En ese marco, Mouliá destacó: “Estos encuentros nos permiten ampliar vínculos, intercambiar miradas y acercar Entre Ríos a distintos actores con presencia en Buenos Aires. Desde la Representación buscamos generar relaciones que puedan traducirse en nuevas oportunidades de articulación para la provincia”.

El encuentro fue organizado por AsiaInfoNews y contó con la moderación de su presidente, Young (Jon) Kong. La participación de la Representación se enmarca en las acciones de vinculación institucional que se desarrollan en Buenos Aires, orientadas a fortalecer relaciones con organismos, entidades y referentes de distintos sectores.