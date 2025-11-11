Proyectan obras para la localidad de Los Charrúas

La intendenta de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio para impulsar la obra sobre la ruta 4 en el acceso a su localidad y proyectos de infraestructura de cara al 2026.

El encuentro se desarrolló este martes en la Casa de Gobierno con sede en Paraná. La intendenta planteó las necesidades prioritarias de su localidad, así como la necesidad de seguir de cerca los proyectos de gestión iniciados el año pasado. Tras la reunión, expresó su satisfacción, señalando que el gobernador “se comprometió en darnos respuestas lo antes posible”.

La principal prioridad en la agenda fue la evaluación de la ruta provincial 4, que constituye un acceso fundamental a Los Charrúas. Imoberdorff confirmó que esta ruta se encuentra actualmente “en el grupo dos para un futuro bacheo”, y destacó que la gestión de infraestructura vial es fundamental para el desarrollo del municipio.

Detalló que, además de la infraestructura vial, la reunión sirvió para tratar la “situación habitacional de nuestra localidad”, así como asuntos comunes relacionados con algunas dependencias provinciales.

En línea con la planificación comunal, la intendenta presentó proyectos específicos para la reforma del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la construcción o mejora de “un estadio deportivo en Los Charrúas”.

Subrayando la importancia de la colaboración intergubernamental, Imoberdorff destacó que el objetivo principal es definir las proyecciones para “ver cómo encaramos el presupuesto 2026 del próximo año”.

“Como siempre agradecida por la amabilidad del gobernador, de todos los ministros y de la Cámara de Diputados, que siempre están para darnos el apoyo”, concluyó la intendenta.