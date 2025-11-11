El portaviones más grande del mundo ya llegó al área de operaciones del Comando Sur de EE.UU.

El grupo de ataque del Portaviones USS Gerald R. Ford llegó al área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye la mayor parte de América Latina, anunció la Marina el martes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que el Ford —el grupo de ataque de Portaviones más avanzado de la Marina— se dirigiera al Caribe desde Europa a finales del mes pasado. El grupo de ataque trae consigo nueve escuadrones aéreos, capacidades antisuperficie y el buque de mando de defensa aérea y antimisiles integrado USS Winston S. Churchill.

“El Portaviones de primera clase puede lanzar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones asignadas”.

Las tensiones con Venezuela han estado latentes durante meses ante la posibilidad de una acción más directa. CNN ha informado que el Gobierno de Trump está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela.

Un avión de combate F-18E se observa a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025, en el mar del Norte. JONATHAN KLEIN/AFP/AFP via Getty Images

Pero el Gobierno también le ha dicho al Congreso en los últimos días que Estados Unidos no tiene una justificación legal que respalde ataques dentro de Venezuela, aunque CNN ha informado que funcionarios de la administración están considerando cómo sería una opinión legal de ese tipo.

