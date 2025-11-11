Satalia Méndez: “No es lo que la sociedad espera de nosotros como concejales”

El edil del Bloque Justicialista de Concordia expresó su preocupación por la falta de diálogo y respeto institucional dentro del Concejo Deliberante y cuestionó el rol del Ejecutivo municipal.

En declaraciones al programa radial Jugo de Naranja, el concejal Satalia Méndez, integrante del Bloque Justicialista de Concordia, manifestó su malestar por la actitud que observa tanto en el Poder Ejecutivo Municipal como en el propio Concejo Deliberante.

“Yo lo que veo, la verdad te lo digo, lo veo muchas veces con tristeza. Tristeza porque no es lo que la sociedad está esperando de los concejales: que estemos a la altura de las circunstancias y de lo que necesita Concordia”, señaló Méndez.

El edil sostuvo que percibe una falta de respeto institucional entre los distintos poderes locales. “Tampoco estoy viendo que del otro lado, tanto del Poder Ejecutivo como del mismo cuerpo de concejales, exista el respeto que nos merecemos”, agregó, recordando que algunos de los actuales integrantes del oficialismo “fueron oposición no hace mucho tiempo”.

“No es lo que necesita Concordia”

Consultado sobre el rol de la oposición y la convivencia política en el recinto, Méndez expresó su desazón frente al clima interno:

“Nos encontramos con un bloque nuestro, con experiencia, cada uno en su etapa, en la política y en el sector público, tanto municipal, provincial y nacional, como es mi caso. Pero muchas veces sentimos que no se valora esa experiencia”.

En ese sentido, el concejal mencionó el reciente accionar del intendente Francisco Azcue, a quien —según dijo— respeta “por haber sido elegido por el voto popular”, aunque cuestionó el modo en que comunica las gestiones municipales.

“Lo felicité por las inversiones que anunció, pero después agrega frases que desvían la atención. Si dijera simplemente ‘vamos a hacer una inversión de tantos millones de pesos’, estaría perfecto. Pero cuando añade que ‘hace diez años no se hacía inversión’, genera otra lectura, una que no ayuda al clima político ni es lo que Concordia necesita”, afirmó.

Un llamado al respeto institucional

Méndez concluyó sus declaraciones con un llamado a la reflexión dentro del ámbito político local: