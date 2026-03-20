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La Municipalidad avisó a los comerciantes que suspende la prueba piloto para extender la peatonal

El ingeniero Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios, confirmó que en una reunión que tuvo lugar este viernes, el gobierno municipal comunicó a los comerciantes que ha resuelto suspender por el momento la prueba piloto para extender la peatonal de Concordia.

El encuentro fue encabezado por el Secretario de Obras Públicas, Fernando Esquivel, y el Subsecretario del área, Mateo Sastre, y asistieron las autoridades del Centro de Comercio y un nutrido grupo de comerciantes de las tres cuadras implicadas en el proyecto de extensión

“Pedimos una reunión en la Municipalidad para que los técnicos encargados de este proyecto le expliquen, fehacientemente, a los comerciantes, con nuestra mediación, de qué se trata. Nos otorgaron la fecha para hoy a las ocho y media de la mañana. Acompañamos a los comerciantes, los citamos uno por uno, a todos los de las tres cuadras implicadas”, remarcó Lampazzi, que una vez más aclaró que la iniciativa de extensión es exclusivamente del municipio. “No es un proyecto del Centro de Comercio, no es un proyecto nuestro” y no tiene relación alguna con el proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto que la entidad impulsa junto a CAME.

Durante la reunión de este viernes, “se intercambiaron ideas, se plantearon muchas sugerencias también por parte de los comerciantes y por parte de los integrantes del Centro de Comercio que estaban ahí. Obviamente que también se remarcó esto de la mala comunicación que ha habido del proyecto, lamentablemente”, explicitó Lampazzi.

El titular del CCISC agregó que “la intención de ellos –por la gestión municipal- es hacer algo que favorezca a los vecinos. Pero los comerciantes de la zona sienten que esto no es así, que no los va a favorecer, sino que es lo contrario. Finalmente se resolvió que por el momento suspenden esta acción. No sabemos qué implica esta suspensión”, admitió.

Resumió el mensaje de los funcionarios municipales en estos términos: “que se queden todos tranquilos, que se iban a tomar las sugerencias que se habían hecho y que se iba a trabajar para ver cómo se reordenaba esto”.

En relación con la encuesta que el municipio asegura haber llevado a cabo para sondear la opinión de los implicados en la futura extensión de la peatonal, durante la reunión –recordó Lampazzi- “la mayoría de los comerciantes adujeron que ellos no habían sido encuestados”, precisó.Fuente: El Entre Ríos