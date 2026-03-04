DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Otra obra que nace sin planificación estratégica y que amenaza con convertirse en un nuevo experimento costoso para los ya castigados bolsillos de los contribuyentes concordienses.

Como señalamos en una nota anterior —“Extensión de la peatonal: entre la prueba piloto y la falta de una planificación integral”—, nuestra postura nunca fue oponernos por sistema a cada iniciativa municipal. Pero sí advertir cuando una decisión política parece más sostenida en encuestas poco creíbles que en estudios técnicos serios, diagnósticos urbanos integrales o consensos amplios con comerciantes y vecinos.

Esta semana, el municipio dio un paso más.

Licitación abierta y más de 60 millones en juego

Con la presencia del intendente Francisco Azcué, se realizó la apertura de ofertas para la obra de ampliación y puesta en valor de la Peatonal de Concordia, enmarcada en el llamado Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

El presupuesto oficial supera los 60 millones de pesos y será ejecutado con fondos propios. Es decir: recursos municipales en un contexto económico donde la prioridad, según el discurso oficial, debería ser la eficiencia y la austeridad.

Se presentaron cuatro oferentes:

CYALCO S.R.L

COCCO Construcciones

Eduardo Marcelo Chezzi

Jorge Fabricio Altamirano

La iniciativa se vincula al proyecto “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”, impulsado junto al Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, y contempla en esta primera etapa la ampliación desde Catamarca/Urdinarrain hasta 3 de Febrero/Ramírez.

“Prueba piloto”: el eufemismo de la improvisación

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que la licitación contempla la instalación de módulos móviles: bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación para extender la peatonal durante los fines de semana como “prueba piloto”.

Aquí aparece el primer punto crítico.

¿Desde cuándo una inversión de más de 60 millones de pesos se justifica como “prueba piloto”?

¿Dónde está el estudio de impacto vial?

¿Dónde el análisis de tránsito, estacionamiento, seguridad, logística comercial y circulación alternativa?

¿Existe un plan integral de reordenamiento del microcentro o simplemente se agregan módulos para ver qué pasa?

El urbanismo serio no se improvisa con mobiliario móvil.

El relato oficial vs. la realidad económica

Desde el municipio se sostiene que el objetivo es “revitalizar y acompañar al sector comercial”, generando un corredor estratégico, moderno y sustentable.

Sin embargo, el contexto real es otro:

Comercios con caída en ventas.

Inflación acumulada que deteriora el consumo.

Tasas municipales cuestionadas.

Calles y barrios periféricos con demandas básicas sin resolver.

La pregunta que sobrevuela es inevitable:

¿Es esta la prioridad estructural de Concordia en 2026?

Revitalizar el comercio no depende únicamente de extender una peatonal los fines de semana. Depende de políticas fiscales, seguridad urbana, incentivos productivos, planificación del tránsito y una visión integral del centro como sistema urbano, no como escenografía de fin de semana.

Lo que no se dice

No se difundieron resultados técnicos públicos de la supuesta encuesta que habría respaldado la medida.

No se conocieron audiencias formales con vecinos de las calles afectadas.

No se explicó el plan a mediano plazo si la “prueba piloto” fracasa.

Y aquí es donde surge la advertencia que ya hicimos: cuando una obra nace sin planificación estratégica, sin consenso amplio y sin evaluación integral, el fracaso no es una posibilidad remota. Es un desenlace probable.

Final anunciado

Avanzar “contra viento y marea” puede sonar épico en el discurso político, pero en gestión pública suele traducirse en obstinación.

Si dentro de algunos meses la circulación se complica, los comerciantes no ven mejoras sustanciales, los vecinos reclaman y el mobiliario móvil termina deteriorado o abandonado, nadie podrá decir que no fue advertido.

No se trata de oponerse a todo.

Se trata de planificar antes de gastar.

Se trata de pensar la ciudad como proyecto y no como experimento.

La ampliación de la peatonal puede transformarse en un verdadero corredor comercial o en otro intento fallido de maquillaje urbano.

La diferencia no la harán los bancos ni las macetas.

La hará —o no— la planificación estratégica que hoy no aparece por ningún lado.

Alejandro Monzon para https://www.analisislitoral.com.ar/