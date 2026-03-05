DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Estancia Grande— Un relevamiento de opinión realizado entre vecinos de distintos barrios de la localidad reflejó una marcada tendencia en torno a un posible escenario político futuro: el nombre del Dr. Héctor Mendieta aparece con un alto nivel de aceptación como eventual candidato a la intendencia municipal, en una eventual sucesión del actual presidente municipal, Javier Goldin.

La consulta se desarrolló a partir de diálogos mantenidos con vecinos en diferentes sectores de la comunidad, donde se planteó de manera abierta la pregunta sobre quién podría convertirse en el próximo jefe comunal de Estancia Grande. En ese marco, el nombre de Mendieta comenzó a surgir de manera reiterada y espontánea entre los consultados.

Un sondeo que marca tendencia

Ante la reiteración de esa referencia, se decidió avanzar con una pregunta directa para medir la percepción de los vecinos: “si elegirían o no al Dr. Héctor Mendieta como futuro intendente de la localidad”.

Los resultados del sondeo arrojaron un dato significativo: “el 73% de los consultados respondió afirmativamente”, manifestando su predisposición a respaldarlo en una eventual candidatura.

Si bien se trata de una consulta de carácter local y espontáneo, el resultado marca una tendencia que comienza a reflejarse en el clima político de la comunidad.

La valoración de los vecinos

Además del voto cerrado, muchos vecinos aprovecharon la consulta para explicar los motivos de su elección. Entre las respuestas más frecuentes surgieron conceptos vinculados a cualidades personales del profesional.

Las palabras que más se repitieron fueron:

Honestidad

Transparencia

Humanidad

Sensibilidad social

“Gran persona”

Según los testimonios recogidos, la valoración no se limita únicamente al plano político, sino también a la imagen personal que el médico ha construido a lo largo de los años dentro de la comunidad.

El clima de opinión

Especialistas en análisis político señalan que este tipo de percepciones locales suelen anticipar movimientos dentro del escenario electoral. De hecho, consultoras de opinión pública que realizan mediciones en la provincia, como CB Consultora Opinión Pública, suelen destacar que la valoración personal y la cercanía con la comunidad son factores determinantes en localidades pequeñas al momento de definir liderazgos políticos.

En ese contexto, el nombre del Dr. Héctor Mendieta comienza a instalarse en la conversación pública de Estancia Grande como uno de los posibles protagonistas del futuro político local.

Más allá de los números concretos del sondeo, el relevamiento refleja una señal clara: parte de la comunidad ya empieza a expresar su mirada sobre quiénes podrían conducir los destinos del municipio en los próximos años.