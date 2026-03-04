DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un conflicto vecinal terminó con la muerte de uno de ellos. Habría recibido un piedrazo en la cabeza. Hasta el momento, hay dos personas detenidas.

Pelea fatal

Fuentes policiales informaran que durante las primeras horas de este miércoles, aproximadamente a la 01:45, personal de la comisaría Séptima resultó comisionado en inmediaciones de Yamandú Rodríguez y Calle 56, en el barrio Constitución.

En el lugar, vecinos habrían encontrado a un hombre de 28 años tendido en la vía pública, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia y a la policía.

Inmediatamente se iniciaron tareas de investigación, interviniendo personal de la División Policía Científica, y en comunicación con el fiscal en turno, Dr. Tscherning.

Conforme a las entrevistas realizadas a vecinos, se habrían escuchado gritos, y al salir de sus domicilios para tomar conocimiento de lo ocurrido, observaron a un joven en el suelo, sin signos vitales.

Realizados los relevamientos fílmicos y testimoniales se logró determinar que el hecho consistió en un conflicto vecinal, entre el fallecido y otras dos personas, de las cuales una es menor de edad.

En el desenlace de la pelea, le arrojaron una piedra que lo habría golpeado en la cabeza. Hasta el momento, la causa de la muerte se encuentra bajo trabajo pericial aún no concluido.

Con la determinación de la identidad de los posibles autores resultaron solicitadas órdenes de allanamiento y detención de los sospechosos.

Detenidos

Aproximadamente a las 11:50 horas, se desplegó un operativo para dar cumplimiento a dos órdenes de allanamiento emitidas en el marco de la causa, para los domicilios de quienes serían los autores del hecho.

Ambos tuvieron lugar en domicilios de la zona oeste de la ciudad de Concordia. Se dio lugar al secuestro de elementos de interés para la investigación y el avance de la causa. Como saldo, los uniformados procedieron a la detención de las dos personas que se encontrarían involucrados en la ejecución del hecho.

El menor de edad, de 15 años, luego de las diligencias correspondientes y con la intervención de funcionarios de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, fue entregado a sus padres.