Un video grabado en una escuela de Formosa, donde alumnos entrevistan al gobernador Gildo Insfrán, se convirtió en el episodio político más resonante de las últimas horas y abrió una nueva polémica nacional.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y luego replicadas por medios nacionales, muestran a estudiantes dialogando con el mandatario provincial en términos elogiosos hacia su gestión. El contenido fue rápidamente cuestionado por referentes de La Libertad Avanza, quienes interpretaron el hecho como un posible caso de utilización política del ámbito educativo.

La reacción nacional

Desde el oficialismo libertario, el senador Francisco Paoltroni denunció públicamente que podría tratarse de un caso de “adoctrinamiento escolar” y pidió la intervención del Ministerio de Capital Humano para evaluar lo sucedido.

La discusión escaló rápidamente: el eje ya no fue solo el contenido del video, sino el rol del Estado provincial dentro de las aulas y los límites entre formación cívica y propaganda política.

Un debate sensible

El episodio no es menor. En la Argentina, la educación pública está protegida por el principio de neutralidad partidaria. Cualquier sospecha de utilización política dentro de establecimientos educativos adquiere una gravedad institucional que trasciende la disputa coyuntural.

Formosa, además, es una provincia atravesada por una fuerte centralidad del poder político provincial. Insfrán gobierna desde 1995, lo que lo convierte en uno de los mandatarios con mayor permanencia en el cargo en el país. Ese dato contextual alimenta las críticas opositoras, que señalan la consolidación de un esquema político hegemónico.

Más que un video

Lo ocurrido expone una tensión más profunda: la confrontación creciente entre la Casa Rosada y algunos gobernadores peronistas. En este caso, el cruce dejó al descubierto una discusión estructural sobre el uso de los espacios públicos, el rol del Estado en la formación de opinión y los límites éticos en el vínculo entre política y educación.

La gravedad del asunto no reside solo en un clip viral, sino en la pregunta de fondo:

¿Se trató de una actividad pedagógica legítima o de un acto con intencionalidad política dentro del aula?

Esa línea divisoria es la que hoy divide aguas y vuelve a colocar a Formosa en el centro del debate nacional.