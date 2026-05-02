DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Para nuestro espacio, el 1° de mayo es una jornada para celebrar la libertad de trabajar y emprender, poner en valor el rol del sector privado y debatir cómo generar más empleo a partir de reglas económicas abiertas. Sin dejar de reconocer la histórica lucha obrera, sostenemos que el eje debe estar en la libertad económica como motor del progreso.

Contamos con la presencia de la Senadora Nacional Romina Almeida y de la Vicepresidente del partido provincial, Zuly Cauzzi, quien destacó y agradeció el acompañamiento de su equipo durante más de cuatro años de trabajo. También estuvieron presentes los presidentes departamentales José Joannas y María Frencia (concejal), el concejal Roy Liberman del bloque LLA Colón, integrantes de la comisión directiva, representante de PAMI Colón, Martín Vienny, y Alejandra Acosta del equipo de gestión y capacitación en batalla cultural.

Un especial reconocimiento a toda la militancia que, día a día, se suma con convicción y determinación para continuar la transformación que impulsa nuestro Presidente, defendiendo las ideas de la libertad.

Seguimos recorriendo y trabajando en todo el departamento, consolidando los mejores cuadros políticos de cara al 2027, al mismo tiempo que nos capacitamos en la formación de futuros funcionarios y dirigentes.

Gracias Villaguay, excelente anfitrión como siempre.