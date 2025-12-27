WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Luego de la votación en el Senado, Diego Santilli calificó la sanción del Presupuesto 2026 como un triunfo para los argentinos.

Diego Santilli celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y aseguró que se trata de un “triunfo para los argentinos”. “Después de tres años, la Argentina vuelve a tener una hoja de ruta”, afirmó el ministro del Interior tras la votación en el Senado.

“Es un gran triunfo para el Presidente, para el Gobierno y para todos los argentinos”, sostuvo Santilli. En ese sentido, remarcó que el Presupuesto 2026 “marca un camino de previsibilidad y de desarrollo”, al tiempo que destacó la importancia de recuperar una herramienta central para la gestión económica.

El funcionario subrayó que cerrar el año con el Presupuesto aprobado cambia el escenario para 2026. “Cerrar el año de esta manera conlleva que la Argentina tenga un 2026 mucho mejor de lo que podíamos prever antes”, enfatizó. Además, señaló que la ley brinda “orden fiscal y previsibilidad” para la planificación económica.

El respaldo del Congreso

Santilli vinculó el apoyo parlamentario con el resultado electoral del oficialismo. “El gran triunfo es la elección, porque la sociedad valoró contundentemente al Presidente”, expresó. Según indicó, ese respaldo social “luego se vio reflejado en el Congreso” durante el debate del Presupuesto 2026, más allá de la oposición dura.

Además, el ministro agradeció a quienes acompañaron la iniciativa. “Quiero agradecer a los senadores, a los diputados, a los bloques y a los gobernadores que acompañaron al Presidente”, destacó. También recalcó que “hubo un buen trabajo legislativo”, aunque reconoció que el proceso requirió negociaciones.

Las leyes que vienen

De cara a los próximos meses, Santilli anticipó un “verano intenso” en materia legislativa. “Tenemos modernización laboral, glaciares y el Código Penal, que es muy importante para la Argentina”, enumeró. Según explicó, esos proyectos se tratarán en sesiones extraordinarias.

Finalmente, destacó el rumbo del Gobierno y el liderazgo presidencial. “Si hay algo que tiene el Presidente es un ímpetu reformista”, afirmó Santilli. Y concluyó: “Vamos a acompañar ese camino y seguir trabajando en esa dirección”.

Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias.



Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei.



Quiero subrayar la… pic.twitter.com/OmvH5dGOCp — Diego Santilli (@diegosantilli) December 27, 2025