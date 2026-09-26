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Gonzalo ya no está: cuando una despedida nos obliga a mirar a quienes todavía están

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Concordia.- Hay fotografías que con el paso del tiempo dejan de ser simplemente fotografías. Se convierten en memoria. En ellas quedan atrapadas las personas, los abrazos, los escenarios, los sueños compartidos y esos momentos que alguna vez parecieron cotidianos y que hoy adquieren un significado completamente diferente.

La imagen muestra a integrantes del Ballet Terra Nostra, de la Sociedad Italiana Unione Meridionale, compartiendo un escenario. Hay música, juventud, alegría, tradición y una expresión cultural construida colectivamente. Entre ellos estaba Gonzalo Olivera, exintegrante del ballet, cuya muerte fue comunicada con profundo dolor por quienes compartieron con él una parte de su vida.

Desde el Ballet Terra Nostra expresaron una frase que estremece: “Perder a un miembro de nuestro grupo es perder un pedazo de nuestra propia historia”.

Y quizás sea necesario detenerse justamente ahí.

Porque la muerte de Gonzalo no debería convertirse solamente en una publicación más en las redes sociales, en unas palabras de condolencia o en una fotografía acompañada de recuerdos. Su partida también debería llevarnos a hacernos preguntas que muchas veces evitamos.

¿Cuántas veces preguntamos realmente cómo está una persona y esperamos una respuesta sincera?

¿Cuántas veces vemos a alguien sonreír, trabajar, estudiar, bailar, compartir con amigos y suponemos que está bien?

¿Cuántas veces confundimos silencio con tranquilidad?

¿Cuántas veces alguien atraviesa una situación difícil y quienes lo rodean no encuentran la manera de acercarse, de escuchar o simplemente de decir: “Estoy acá”?

No conocemos las razones que llevaron a Gonzalo a tomar aquella decisión, y sería irresponsable pretender explicarlas desde afuera. Pero sí podemos reconocer algo que su muerte vuelve dolorosamente evidente: el sufrimiento emocional puede permanecer oculto incluso detrás de una sonrisa, de una actividad compartida y de una vida aparentemente normal.

Por eso esta despedida también debería ser un llamado de atención.

A las familias, a los amigos, a las instituciones, a los clubes, a los grupos culturales, a las escuelas y a toda la comunidad.

No para convertirlos en responsables de lo ocurrido, sino para recordar que los espacios donde las personas se encuentran también pueden ser lugares donde alguien encuentre una palabra, una escucha, una compañía o simplemente la certeza de que no está solo.

Un ballet no es solamente gente bailando. Una sociedad cultural no es solamente un edificio. Un club no es solamente una cancha. Detrás de cada institución hay vínculos humanos. Hay personas que comparten alegrías, preocupaciones, proyectos y momentos de sus vidas.

Y muchas veces no sabemos qué batalla está librando quien tenemos al lado.

Quizás por eso una de las mejores formas de homenajear a Gonzalo no sea solamente recordarlo sobre un escenario, sino aprender a mirar un poco más a quienes todavía están con nosotros.

Preguntar.

Escuchar.

Acompañar.

No minimizar el dolor ajeno.

No responder automáticamente con un “ya se te va a pasar” cuando alguien expresa que no puede más.

Y comprender que pedir ayuda no es una señal de debilidad.

Hoy sus compañeros dicen que los pies se detienen y que queda el recuerdo de quien compartió con ellos escenarios, ensayos y momentos de vida.

Que ese recuerdo no quede solamente en una fotografía.

Que también nos ayude a construir una comunidad un poco más atenta, más humana y menos indiferente frente al dolor de los demás.

Porque detrás de muchas sonrisas puede haber una historia que desconocemos.

Y a veces, una pregunta hecha a tiempo puede significar mucho más de lo que imaginamos.

Por Gonzalo. Por quienes lo quisieron. Y, fundamentalmente, por quienes todavía están y necesitan que alguien les haga saber que no están solos.

Redaccion : Análisis Litoral

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