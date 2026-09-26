Se nos fue un gran tipo: Roberto Pietroboni

Hoy el automovilismo de Concordia y de toda la región está de luto. Se nos fue Roberto Pietroboni. Se nos fue Robert.
Se nos fue un gran tipo, de esos que ya no abundan. Un emprendedor incansable, un visionario, un apasionado de verdad.
Allá por el 91/92, cuando muchos solo hablaban, él hizo. Fue él quien impulsó, con inversión propia, con trabajo y con una pasión que contagiaba, el Autódromo de Concordia. Esa base enorme que hoy disfrutamos, esa estructura de boxes que sigue firme, lleva su marca, lleva su sueño.
Roberto siempre quiso más y siempre quiso lo mejor. No se conformaba. Viajaba kilómetros para mirar, para copiar, para traer ideas y categorías importantes a nuestra ciudad. Quería que Concordia estuviera en lo más alto y lo logró a fuerza de generosidad y de empuje.
Se ganó el respeto de todos en el ambiente de los fierros, pero sobre todo se ganó amigos. Porque era un tipo generoso, de gran corazón, de palabra y de abrazo sincero. Su pasión lo llevó también a subirse a un auto de carrera y a correr, y quienes tuvimos el honor de acompañarlo en esas carreras sabemos que creímos en él no solo como piloto o dirigente, sino por la gran persona que era.
Hoy nos toca despedirlo con un nudo en la garganta y con un GRACIAS enorme. Gracias, Robert, por haber puesto esa primera piedra, esa piedra tan grande, que nos permitió empezar a construir lo que hoy es nuestro autódromo.
La comunidad de los fierros te despide de pie.
Chau, querido Robert. Viajá tranquilo. Dios vio todo lo que hiciste y sabe que cumpliste con creces en esta vida.
“Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
#AHORA 19:20HS 🌩️Una linea de tormentas con fuertes lluvias y caída de granizos comienzan avanzar por el extremo sureste de Corrientes, noreste de Entre Rios y sur del Brasil.
#ATENTOS: ⚠️MONTECASEROS, MOCORETA, CHAJARÍ, FEDERACIÓN, COLON Y CONCORDIA.
*Aviso emitido a las 19:20hs (26/09/26 #AnalisisLitoral, #Inundaciones, #Temporal, #Emergencia, #Clima, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #SantaFe, #Argentina, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @todonoticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @prefecturanavalarg
¿Unidad sin renovación?
Ayer en la sede del PJ de Concordia se hizo el Encuentro de Mujeres Peronistas.
La versión oficial habló de participación, organización y de construir una alternativa frente al ajuste de Milei, Frigerio y Azcué.
Pero otra voz se hizo escuchar. Militantes jóvenes que participaron contaron que se fueron con desilusión: "Siempre las mismas ocupando los mismos lugares", "unas pocas concentraron la palabra y muchas quedamos relegadas".
El reclamo no es contra la experiencia, es por lugar real. Como resumieron: "Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas."
¿Alcanza con convocar a las jóvenes o hay que darles lugar para construir de verdad? Te leemos en comentarios.
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