Taborda cuestionó al PJ por negarse a investigar la deuda pública

La diputada provincial Noelia Taborda cuestionó la decisión del bloque justicialista de no acompañar el dictamen para la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública de Entre Ríos y consideró que la postura del PJ “expone una contradicción difícil de explicar ante la sociedad”.

“Durante meses el justicialismo viene criticando el reperfilamiento de la deuda que este gobierno debió realizar para ordenar las cuentas de la provincia. Pero al mismo tiempo se niega a acompañar una comisión que permita analizar cómo se generó esa deuda y en qué se utilizaron los recursos”, señaló.

La legisladora remarcó que la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio busca aportar transparencia y claridad sobre un tema que condiciona las finanzas de la provincia.

“Los entrerrianos tienen derecho a saber cómo se originó la deuda pública que hoy la provincia tiene que afrontar. Muchos de esos créditos fueron tomados durante más de dos décadas de gobiernos justicialistas y son los que hoy esta gestión tiene que administrar y pagar”, sostuvo.

Taborda también consideró llamativo que dirigentes vinculados a las gestiones anteriores se opongan a avanzar con la investigación.

“En la propia comisión participan dirigentes muy ligados a los gobiernos anteriores, entre ellos la esposa del ex gobernador Gustavo Bordet y la ex vicegobernadora de la provincia. Resulta difícil entender por qué no quieren que se analice con claridad qué ocurrió con el endeudamiento provincial”, afirmó.

Finalmente, la diputada aclaró que la propuesta del Ejecutivo apunta a analizar toda la evolución de la deuda pública, incluyendo la gestión actual.

“Esta comisión no es para mirar solamente al pasado. Obviamente también permitirá analizar qué deuda ha contraído esta gestión y con qué objetivos. De eso se trata la transparencia: de poder discutir con información clara y sin miedo”, concluyó.