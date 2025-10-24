La próxima semana finaliza la segunda etapa del Plan de Facilidades de Pago de la ATER

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que dicha instancia del mencionado régimen se encuentra en su tramo final y finalizará el viernes 31 de octubre, instando a los contribuyentes a regularizar sus obligaciones tributarias aprovechando los beneficios vigentes.

Este procedimiento permite cancelar deudas impositivas con reducción de multas e intereses.

Etapa 2: Del 1 al 31 de octubre de 2025

– Pago al contado: Condonación del 80 por ciento de multas y 80 por ciento de intereses.

– Tres cuotas: Condonación del 60 por ciento de multas y 70 por ciento de intereses; 15 por ciento de anticipo y cuota mínima de 150.000 pesos.

– Cinco cuotas: Condonación del 40 por ciento de multas y 50 por ciento de intereses; 20 por ciento de anticipo y cuota mínima de 200.000 pesos.

Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán:
– Estar adheridos a la Boleta Digital.

– Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 correspondientes a los imponibles que pretenden regularizar.

La modalidad general de acogimiento es vía online, ingresando con Clave Fiscal a través del sitio oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sección Servicios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos.

El plan es una herramienta práctica y accesible para acompañar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en mora.

Vías de contacto

Para consultas y asistencia personalizada, por el plan de pagos u otras gestiones, la ATER ofrece varios canales de atención al público:

– Teléfono: 0810-888-2837, de lunes a viernes, de 8 a 13.

– Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.

– Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, disponible las 24 horas.

