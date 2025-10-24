Javier Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

El Presidente habló ante una multitud junto a todos los candidatos del país, su hermana Karina y Manuel Adorni. Pidió que la gente vaya a votar “para cambiarle la cara al Congreso”. Fuertes críticas a la oposición

Javier Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza en Rosario ante una multitud. Acompañado por los principales candidatos de todo el país, su hermana Karina y Manuel Adorni, el Presidente realizó un repaso de los logros de su gestión, criticó a la oposición, pidió que la gente concurra a votar el próximo domingo y apuntó contra el Congreso, clave para las reformas que quiere impulsar en la segunda etapa de la gestión que se inicia el 10 de diciembre.

“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, comenzó Milei.

“En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, continuó.

El Presidente junto a su hermana Karina

Y remató: “Y si bien, durante el primer año, pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la Argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año, y la economía venía todo vapor, se encendió la máquina de impedir. A partir del mes de febrero pusieron en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

En ese sentido, remarcó nuevamente la importancia de los comicios del próximo domingo y apuntó: “Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”.

Seguido a este, destacó los logros de la gestión y llenó de elogios a los miembros del Gabiente, en especial al ministro de Econoía, Luis “Toto” Caputo a quien señaló debajo del escenario, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y a los ministros que se presentaron como candidatos: Luis Petri y Patricia Bullrich. “Esto, lejos de mis objetivos, no es la panacea. Bajar la inflación, bajar la pobreza, nos muestra que vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”, añadió. Javier y Karina Milei en el acto que se llevó a cabo en Rosario

“Hay que tener conciencia que crecer demanda trabajo. Es como una carrera universitaria, les va a demandar años. Van a tener que estudiar, laburar y bancarse, para poder llegar a un logro. Tampoco se compra una casa en un día, es el fruto de mucho trabajo. A diferencia de los anteriores, en Argentina está volviendo el crédito y el sueño de la casa propia es posible. Por eso, siempre empezar algo nuevo desde cero lleva tiempo”, comentó.

Criticó, sin mencionar, a Cristina Kirchner a quien definió como “la reina de la tobillera” por sus vínculos con el dictador Nicolás Maduro y remató: “O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista”.

“En Argentina tomamos las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, donde el resultado no definía nada. Eso es lo que les querían hacer creer los políticos, quieren fomentar la apatía. Nosotros vamos a ir a darle vueltas las urnas, vamos a ganarles con las ideas de la libertad. Esta elección de medio término no es una elección como cualquier otra, nunca antes en la historia un gobierno impulsó un cambio tan profundo como estamos impulsando nosotros. Cuanto más profundo es el cambio, más resistencia enfrenta por parte de la política. Ellos, más que nadie necesitan que nada cambie, para seguir viviendo de los honestos”, señaló.

Con referencias al plano rosarino, pidió el voto para Agustín Pellegrini, uno de los candidatos más jóvenes que se presentan en estas elecciones, y apuntó contra la postulante de Ciudad Futura, Caren Trepp, a quien definió como “una usurpadora de tierras que no tiene ningún problema en quitarle lo suyo por la fuerza para cumplir sus objetivos castro-chavistas”. El presidente envió un mensaje a los jóvenes: “Les pido que salgan y sigan militando como en el 2023” (REUTERS/Cristina Sille)

Además, cuestionó las fuerzas que se presentan como alternativa a la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo. “También tienen que tener en claro que en aquellos momentos de la historia donde los valores morales están en juego, todos los que estén en el medio y se la jueguen de tibios, son cómplices de los exterminadores de la sociedad”, enfatizó.

“Durante décadas, vivimos un modelo que se dedicó en robarle el futuro a los jóvenes, la mayoría no sabe lo que es vivir un país sin inflación y nosotros estamos aniquilando la inflación. La mayoría de ustedes creció viendo como los políticos prometían y nunca conseguían nada, sin embargo nosotros en 20 meses hemos logrado cumplir todas las promesas de campaña. La mayoría creció pensando que así como estaba argentina era imposible tener sueños, hoy de la mano de La Libertad Avanza y sus aliados, hoy en la Argentina hay esperanza”, sentenció sobre el final de su discurso.

Y completó: “Por primera vez en 100 años, tenemos la oportunidad de que el futuro sea distinto al país. Tenemos la posibilidad de abrazar las ideas de la libertad y seguir construyendo una Argentina grande. También es cierto que a pesar de tener el mejor gabinete de toda la historia, de estar acompañado de diputados que son leones en el Congreso, no podemos solos. Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad”.