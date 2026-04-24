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El portavoz de la oficina del primer ministro, Keir Starmer, recordó el referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 98 % de los votantes se pronunció a favor de permanecer como territorio británico, consulta que Argentina no reconoció

El Gobierno británico rechazó este viernes cualquier cuestionamiento sobre la soberanía del Reino Unido sobre las islas Malvinas, luego de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono con una lista de posibles represalias de Washington contra aliados de la OTAN que no respaldaron la postura estadounidense frente a Irán.

“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, declaró el portavoz de la oficina del primer ministro Keir Starmer.

El correo, cuya autenticidad no fue verificada de manera oficial, detalla una serie de medidas que Estados Unidos podría adoptar contra España y el Reino Unido como represalia por la falta de alineamiento de ambos países con la política exterior de la administración del presidente Donald Trump.

Fotografía de archivo del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle en Stanley (Islas Malvinas). EFE/Felipe Trueba/Archivo

Entre las opciones figura la revisión del respaldo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina. La información fue difundida inicialmente por la agencia de noticias Reuters y replicada en medios británicos como el tabloide británico The Sun, el diario The Telegraph, el tabloide Daily Mail, el diario The Independent y el periódico The Guardian.

El portavoz gubernamental británico recordó el referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 98 % de los votantes se pronunció a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, consulta que Argentina, que reclama la soberanía sobre el archipiélago situado a unos 500 kilómetros de sus costas continentales, no reconoció.

La reacción de la prensa británica

La respuesta de la prensa local fue inmediata. The Telegraph describió la filtración como una señal de que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la OTAN reticentes.

Daily Mail amplió que el documento también contempla la suspensión de España de la Alianza Atlántica a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares o espacio aéreo español para ataques contra Irán. Washington cuenta con dos instalaciones clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

The Sun, por su parte, citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. El conflicto de ese año dejó un saldo de aproximadamente 650 soldados argentinos y 255 británicos muertos.

La postura de Milei

Desde Buenos Aires, el presidente Javier Milei aseguró en una entrevista con el canal digital Neura que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho” en el reclamo de soberanía sobre las islas, aunque reconoció que “no depende solo de nosotros”. “La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo con cerebro”, señaló, y agregó: “No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile”.

La sintonía entre Milei y Trump aparece como telón de fondo en este escenario. Esta semana, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, visitó Argentina y reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán”. El funcionario anunció, además, que EEUU ampliará su asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento de fuerzas de seguridad.