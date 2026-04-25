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La Libertad Avanza reunió a más de 1500 dirigentes bonaerenses en el lanzamiento del programa 2026 de la EFDAP.

Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja encabezaron en Suipacha el cierre de una jornada de formación política de La Libertad Avanza con la participación de más de 1500 dirigentes de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizó en el marco del lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), donde se desarrollaron capacitaciones en estrategia, comunicación y organización territorial.

Durante el cierre, Karina Milei destacó el compromiso de la dirigencia y afirmó que el objetivo del espacio es consolidar su crecimiento en la provincia.

La titular de LLA remarcó la necesidad de construir con presencia en cada distrito y sostuvo que el desafío es ganar la provincia de Buenos Aires y sostener el rumbo político iniciado a nivel nacional.

Por su parte, Sebastián Pareja señaló que el espacio trabaja con un plan estratégico para alcanzar ese objetivo, mientras que Santilli convocó a la unidad para impulsar una transformación en el territorio bonaerense.__IP__

La actividad contó además con la participación de legisladores nacionales y provinciales y buscó fortalecer la formación dirigencial y la construcción política en los 135 municipios.