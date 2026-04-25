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El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista recomendó la expulsión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, por inconducta partidaria. También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino: en esos casos, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria” y para todos resolvió lo siguiente. Y aconsejó la aplicación de la sanción de suspensión temporaria de la afiliación y su inhibición temporaria para ser postulada a cubrir cargos partidarios y/o candidaturas para cargos electivos.

Enterado de esa determinación, Rossi se expresó públicamente. Dijo: “El PJ entrerriano se parece más a una organización mafiosa que a un partido político”.

“Fui intendente de Santa Elena con todos los gobernadores de la democracia, fui vicegobernador de Entre Ríos y siempre actué con respeto por la vida institucional del peronismo, aun cuando tuve diferencias profundas con muchas de sus conducciones. Por eso resulta llamativo que hoy se pretenda instalar que la mayor deslealtad partidaria es denunciar hechos de corrupción ante la Justicia”, aseveró.