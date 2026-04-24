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La ciudad de Concordia sumó un nuevo Punto Digital, en el marco de una estrategia para impulsar la inclusión tecnológica y posicionarse como polo de innovación en la región. La inauguración se realizó el 24 de abril de 2026 en el Nodo Tecnológico “Puerto TEC”, un espacio recuperado que hoy se proyecta como eje del desarrollo del conocimiento.

El acto contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, el secretario de Modernización provincial Emanuel Gainza y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, quienes destacaron el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua

Este nuevo centro es el quinto habilitado en la provincia de Entre Ríos, de un total de once espacios previstos con financiamiento nacional. Funciona en el Galpón N.º 1 del puerto y combina áreas de capacitación, coworking y acceso a tecnología.

Equipamiento y formación

El Punto Digital cuenta con:

17 computadoras de última generación para formación

Consolas de videojuegos orientadas a acercar a jóvenes a la tecnología

Un microcine con proyectores, televisores y sonido completo

Mobiliario y conectividad para el desarrollo de actividades educativas

En este espacio se dictarán cursos que van desde alfabetización digital hasta contenidos avanzados como programación e inteligencia artificial, con el objetivo de ampliar oportunidades laborales y reducir la brecha digital.

Incentivos para atraer inversiones

Durante la presentación, el intendente destacó un régimen de beneficios fiscales para empresas tecnológicas. Las firmas vinculadas a la economía del conocimiento podrán acceder a la exención de tasas municipales por cinco años, con posibilidad de extenderlo hasta diez. A esto se suman incentivos provinciales, como reducciones en el impuesto a los Ingresos Brutos.

“La consigna es pasar de exportar bienes a exportar conocimiento”, señaló Azcué, al remarcar el cambio de matriz productiva que busca la ciudad.

Articulación federal y proyección regional

Desde el Gobierno nacional subrayaron que el programa Punto Digital se implementa en las 24 provincias, con el objetivo de garantizar acceso equitativo a la tecnología. En ese marco, se destacó que Argentina exporta actualmente cerca de 9.000 millones de dólares anuales en servicios basados en el conocimiento, un sector con fuerte potencial de crecimiento.

Además, la iniciativa se integra a la estrategia de transformación digital de la Región Centro, donde Entre Ríos articula políticas con Córdoba y Santa Fe.

Un “puerto de conocimiento”

El nuevo espacio forma parte del desarrollo de “Puerto TEC”, un polo que busca reconvertir infraestructura en desuso en centros de innovación. La meta es consolidar a Concordia como un “puerto de conocimiento”, capaz de generar empleo calificado, atraer inversiones y potenciar el talento local.

Con esta inauguración, la ciudad da un paso más en su estrategia de modernización, apostando a la tecnología como motor de desarrollo económico y social.