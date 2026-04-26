DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La diputada nacional visitó Jujuy y se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para reclamar una renovación partidaria que permita superar la fragmentación en el PJ

En el marco de una crisis de identidad que atraviesa el peronismo y frente a un escenario de fragmentación que parece no encontrar techo, la diputada nacional por Unión por la Patria (UXP), Victoria Tolosa Paz, desembarcó en la provincia de Jujuy con un mensaje cargado de simbolismo político.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, la exministra de Desarrollo Social planteó la necesidad de abrir una “nueva etapa” en el movimiento peronista, “basada en la construcción colectiva” y “en la competencia interna como herramienta para dirimir liderazgos”.

La diputada Victoria Tolosa Paz salió de gira por el norte del país en busca de nuevas adhesionesSoledad Aznarez

La gira de Tolosa Paz por el norte argentino se dio en un contexto donde el Partido Justicialista (PJ) se encuentra tironeado por la interna entre La Cámpora -liderada por Máximo Kirchner-, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ante este cuadro de situación, la diputada optó por la territorialidad federal para marcar una posición de autonomía.

Superar las mezquindades

“Tenemos que dejar las mezquindades y los errores del pasado de lado. Tenemos que construir un peronismo grande, competitivo y para eso debemos discutir las ideas”, sentenció Tolosa Paz durante su recorrida por las ciudades de Humahuaca y La Quiaca. Su mensaje fue interpretado como un tiro por elevación a la cerrazón de las cúpulas que hoy paralizan al PJ.

Victoria Tolosa Paz en La Quiaca junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, intendentes y dirigentes del norte

En las últimas semanas, diversos dirigentes alineados con Tolosa Paz dejaron entrever que la parálisis del peronismo y su incapacidad para generar una propuesta unificada solo benefician a la gestión del Presidente.

Puertas adentro del espacio libertario ven con buenos ojos la fragmentación del peronismoSoledad Aznarez

Desde el Gobierno consideran que la atomización de la oposición puede ser el mejor escenario para consolidar su hegemonía parlamentaria y aspirar a la reelección de Milei. En este sentido, la diputada advirtió que el desafío es convocar a todos los sectores que aspiran a una Argentina con industria nacional y producción, pero bajo una “vocación profundamente democrática”.

El pedido de las PASO

Por otro lado, Tolosa Paz insistió en una idea: “Si no hay consenso, debe haber internas”. En palabras de la diputada de UXP: “Esta es la etapa nueva que queremos construir. Tenemos la esperanza puesta en el peronismo del futuro”.

En consonancia, subrayó que “el espacio debe ampliar la participación y permitir que los candidatos se diriman en una competencia abierta si no se logra una síntesis natural”.

Con el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso, el Gobierno tiene un objetivo claro: eliminar las PASO[e]MARTIN ZABALA – XinHua

Para muchos, este planteo entra en cortocircuito con la dinámica que caracterizó el armado electoral de las últimas elecciones, y que en la actualidad es uno de los principales ejes de conflicto entre el Instituto Patria y la gobernación de La Plata.

Durante su paso por Humahuaca, Tolosa Paz se mostró junto a la intendenta local, Karina Paniagua. Allí, el foco estuvo puesto en la gestión municipal frente al impacto del ajuste económico nacional.

La diputada encabezó reuniones con concejales y referentes locales para analizar la situación de los municipios, que hoy actúan como la primera línea de contención ante la crisis.

En ese marco, inauguró la sede de “Camino a la Victoria”, su propia estructura política orientada a fortalecer la organización territorial y la participación militante, un movimiento que busca darle musculatura propia de cara a las próximas discusiones y armado de las listas.

El gobernador de La Rioja Ricardo Quíntela se mostró junto a Tolosa Paz en JujuyFabián Marelli

La agenda continuó en La Quiaca, donde la presencia del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le dio al evento un volumen político nacional. Quintela, quien también manifestó sus intenciones de disputar la conducción del PJ nacional, acompañó a la diputada y al intendente quiaqueño, Dante Velázquez, en la inauguración de diversas obras públicas.