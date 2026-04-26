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¿Por qué a una porción de los argentinos le cuesta tanto entender a Javier Milei ? La respuesta a este interrogante exige mirar nuestra sociedad sin anestesia y de frente. Hoy, las aguas se dividen nítidamente: de un lado, los eternos vividores del Estado y un peronismo residual que ha olvidado su propia génesis y ni siquiera sabe por qué milita; del otro, aquellos que decidieron apelar al sentido común —quizás el más escaso de los sentidos en la política tradicional— al advertir que estábamos parados en el mismísimo borde del abismo, a un paso de espejos trágicos y dolorosos como los de Cuba, habiendo ya pasado por la antesala de Venezuela.

Cabe preguntarse en qué momento histórico perdimos aquel fuego emprendedor de nuestros antepasados inmigrantes. ¿Acaso nos convencieron de que somos incapaces de vivir y generar riqueza con nuestros propios recursos? ¿O simplemente se volvió más fácil oponerse por el deporte ciego de ser “contras”, una costumbre tan peligrosamente arraigada en la idiosincrasia de la Argentina?

El daño causado por años de estar sometidos a las mayores vejaciones institucionales y económicas es profundo, pero lo más grave es la negación de esa realidad por parte de sus defensores. Quienes se adentraron en los más recónditos espacios de la cocina del poder real lo saben perfectamente. La historia reciente está documentada y expone la verdadera cara de quienes gobernaban. Es olvidar imposible las escuchas judiciales donde la hoy condenada Cristina Kirchner —cuyo paso por Comodoro Py dejó el calificativo de “chorra” impreso tanto en los expedientes como en el periodismo que reemplazó su nombre por este adjetivo— le espetaba a Oscar Parrilli su célebre: “Soy yo, pelotudo” .

Y fue ese mismo Parrilli quien, refiriéndose a la oposición, afirmaba que tenían “cerebro de gorrión, poco seso” . Estas referencias no son simples anécdotas al margen; son el ejemplo crudo y perfecto de cómo ven, desestiman y denigran a todos los giles que los siguen quienes asumen el poder con fines hegemónicos.

Hoy, afortunadamente, de estas costumbres no vemos rastros en el actual presidente. Tenemos a Javier Milei plenamente enfocado en su principal obsesión, que no es otra que la de estabilizar la economía de una nación saqueada. Se le cuestionan sus exabruptos, pero sobre ello cabe la pregunta: ¿cómo reaccionarías vos si sabés que estás siendo atacado muy injustamente, más aún siendo un outsider que no traía en sus espaldas toda la carga y la viveza de esa tan bien caracterizada casta política?

El ataque es brutal, pero era de esperarse. Javier Milei sabía perfectamente a lo que estaría expuesto cuando tomara la decisión de retirar los abultados sobres y la pauta oficial que engordaron durante años tanto a periodistas como a medios afines. Algunos, aún hoy, no pueden disimular esta secuencia financiera y reaccionan con virulencia.

Por ello es muy común ver en las calles y en las redes comentarios de argentinos con sentido común que perciben estas burdas maniobras. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿Sabes por qué todos los grandes medios de comunicación están tan desesperados por voltear al gobierno, a tal punto que mandan a sus empleados a la Casa Rosada con camaritas escondidas buscando la provocación?

La respuesta es simple y aterradora para el establishment: porque el gobierno de Javier Milei arrasa en las encuestas y se encamina a validar su mandato en las urnas el año que viene. Se les terminan los imperios que forjaron con la guita de los impuestos del pueblo argentino a los Vila, a los Magnetto, a los Cristóbal López, a los Haddad, ya tantos otros.

A pesar de una resistencia ruidosa de una población con importantes carencias de sentido común, por no decir intelecto cívico, la Argentina está cambiando. Se está sanando desde sus cimientos y está tomando un impulso genuino. Desde el interior productivo, allí donde el trabajo pesa más que la rosca política porteña, lo vemos con claridad: muy pronto, a nuestro país no lo debería parara nadie, si los argentinos de bien seguimos teniendo paciencia .

Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral