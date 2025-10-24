Jubilados de Misiones recibirán reintegros del 15% en medicamentos con Ahora Remedios

El Gobierno de Misiones puso en marcha desde hoy el programa Ahora Remedios, destinado a más de 170 mil jubilados, pensionados y retirados de la provincia que perciben sus haberes a través del Banco Macro.

La iniciativa permitirá acceder a un reintegro del 15% en la compra de medicamentos, pañales y complementos alimenticios en farmacias adheridas, con un tope de $42.000 por tarjeta y por comercio.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, detalló que el programa estará vigente todos los viernes hasta el 31 de diciembre y remarcó que se trata de una política de apoyo directo a uno de los sectores más vulnerables de la población. “Además de beneficiar a los jubilados, este programa contribuye a dinamizar el sector comercial de las farmacias”, señaló.

Según informaron desde la provincia, Ahora Remedios comenzará a operar con los comercios que se adhirieron hasta el 5 de octubre, aunque aquellos que aún no lo hicieron podrán sumarse durante toda la vigencia del programa a través del sitio web oficial de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar.

La medida forma parte de una serie de políticas implementadas por el Gobierno provincial con el objetivo de mejorar la accesibilidad a medicamentos y generar un impacto positivo en la economía local.