Paraguay mantiene un fuerte superávit comercial con Taiwán, su principal comprador de carne porcina

El periódico Economía Virtual dedicó su tapa de este martes al sólido desempeño del comercio bilateral entre Paraguay y Taiwán, que al cierre de septiembre registra un superávit de USD 184,6 millones a favor del país sudamericano.

Según el informe, las exportaciones paraguayas hacia el mercado taiwanés alcanzaron USD 254,9 millones, frente a importaciones por apenas USD 70,3 millones, consolidando así una relación comercial estratégica que continúa fortaleciéndose año tras año.

Taiwán se consolida como el principal destino de la carne porcina paraguaya, con un 85% de participación, y como el segundo comprador de carne vacuna, dos rubros que representan el corazón del sector exportador nacional. Las proyecciones oficiales indican que las exportaciones totales a Taiwán podrían superar los USD 370 millones en 2025, marcando un nuevo récord histórico.

Fuentes del sector destacan que esta alianza comercial no solo refuerza la balanza positiva, sino que también abre nuevas oportunidades para la industria alimentaria y agroexportadora paraguaya. La estabilidad diplomática y económica entre ambos países, que mantienen vínculos desde hace más de seis décadas, se traduce en un intercambio cada vez más diversificado y sostenido.

Con este resultado, Paraguay ratifica su posición como socio confiable y competitivo en el mercado asiático, y Taiwán se consolida como un aliado estratégico para la inserción internacional del sector productivo paraguayo.