Enersa invita a participar de una jornada sobre energías renovables

El próximo miércoles 12 de noviembre, se realizará en Paraná la jornada Entre Ríos Renovable, un encuentro que pondrá en agenda el potencial energético de la provincia, las oportunidades de inversión, el rol de la innovación tecnológica y los desafíos del mercado eléctrico.

El evento es organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (Cerer), con la participación de la Secretaría de Energía de la provincia, y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Enersa, Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos.

La actividad se desarrollará de 8:30 a 15:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, y estará dirigida a empresas, distribuidoras eléctricas, inversores, universidades, cámaras profesionales y medios especializados. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.

Durante la jornada, se presentarán cinco paneles temáticos con la participación de empresas líderes y organismos clave del sector energético, entre ellos: Genneia, Enersa, Salto Grande, EPEC, Cammesa, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.

El encuentro busca visibilizar el potencial provincial en energías renovables, promover el intercambio de experiencias concretas de autoconsumo y digitalización, analizar herramientas de financiamiento disponibles, y anticipar los cambios estructurales del mercado energético nacional y regional.

Para inscripciones, acceso al programa y más información ingresar a: https://www.enersa.com.ar/jornada-entre-rios-renovable/