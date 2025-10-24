El Gobierno se aproxima a su gran reconfiguración: la gran incógnita de Santiago Caputo y el futuro de Guillermo Francos

El presidente anticipó que reformará su Gabinete el domingo tras las elecciones y persisten las dudas alrededor del futuro de Santiago Caputo y Guillermo Francos.

Ya lo dijo el presidente Javier Milei, el domingo por la noche, con los resultados de las elecciones legislativas sobre la mesa, decidirá cómo será el Gabinete que lo acompañe en la segunda mitad de su Gobierno. Con las salidas anticipadas en la Cancillería y el Ministerio de Justicia, el gran misterio persiste alrededor del hasta ahora asesor sin cargo Santiago Caputo y la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Cumbre decisiva en el Hotel Libertador

La determinación de Milei no será tomada en soledad. Según pudo saber este medio, el libertario mantendrá ese domingo un cónclave en el Hotel Libertador, donde escuchará los consejos de su Triángulo de Hierro y del jefe de Gabinete, quienes tienen diferentes miradas de cómo debe ser el futuro del proyecto libertario.

Por un lado, Francos ha manifestado su vocación de ampliar el Gobierno y formar una coalición, y por eso ofició de nexo con el expresidente Mauricio Macri, quien si bien manifestó su apoyo a Javier Milei, insistió en la necesidad de cambios y -si bien desde su entorno lo niegan- acercó algunos nombres que podrían integrarse a la gestión libertaria.

Del otro lado, si bien en los últimos meses primaron sus diferencias de criterios en cuanto a la estrategia electoral y la negociación con los gobernadores, tanto Karina Milei como Santiago Caputo han coincidido desde los inicios del Gobierno en su lucha por bloquear una avanzada del líder del PRO sobre el Gabinete.

En esa discusión alrededor de la posible apertura a otras fuerzas, el resultado del domingo puede ser determinante, ya que una derrota importante puede obligar al Gobierno a tener que ceder más lugares en pos de garantizar la gobernabilidad, mientras que una victoria brindaría mayor margen de maniobra.

Javier Milei decidirá el futuro de su Gabinete el domingo tras conocer el resultado de las elecciones.

Cuenta de X @LLibertadAvanza

La interna de fondo entre Santiago Caputo y Guillermo Francos

De todas maneras, la gran incógnita que deberá resolver el presidente será la situación actual de parálisis que atraviesa el Gobierno, producto de la tensión entre Guillermo Francos y Santiago Caputo, que a su vez ha mantenido diferencias con el esquema que rodea a Karina Milei.

El jefe de Gabinete reclamó que el asesor pase a tener un rol formal en la gestión dada su injerencia en la toma de decisiones, y el propio Milei reconoció que Caputo tomará un rol preponderante en su nueva etapa de gestión. Por su actual influencia en la gestión y los dichos del presidente, se disparon los rumores sobre un eventual ascenso del Mago del Kremlin a la jefatura de Gabinete. Si bien desde su entorno manifestaron que el asesor no tiene deseos de ocupar un cargo, remarcaron que “hará lo que diga el presidente”.

Esas especulaciones, lógicamente, pusieron en duda el rol de Guillermo Francos, quien ha enfatizado a sus colaboradores que no tomará una decisión sobre su futuro hasta no hablar con el presidente el domingo.

Santiago Caputo, la gran incógnita de cara a los próximos cambios en el Gabinete de Javier Milei.

EFE

Los cambios anticipados y los que podrían llegar

En medio de todas esas discusiones, el Gobierno sufrió dos bajas anticipadas que no esperaron hasta el lunes como tenía previsto el Gobierno: Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia.

El primero, enfrentado con Santiago Caputo, decidió dar un paso al costado ante la inminente toma de poder del asesor. Contrario a la promesa de anunciar a los nuevos ministros después de las elecciones, el Gobierno apuró el nombramiento de su reemplazo, Pablo Quirno, en un movimiento que tiene múltiples lecturas.

Por un lado, la llegada del secretario de Finanzas, un hombre del riñón de Luis Caputo, al Ministerio de Relaciones Exteriores puede ser interpretado como una ratificación de ‘Toto’ al frente del Palacio de Hacienda. Fue un movimiento celebrado por su sobrino lejano, que se impuso en la pulseada contra Werthein. Pero además, la decisión de realizar la designación anticipadamente fue una manera de dejar esa silla fuera de las eventuales negociaciones con Mauricio Macri, ante los rumores de que el calabrés quería a Federico Pinedo o a Fulvio Pompeo en ese lugar.

Pablo Quirno, el secretario de Finanzas de Luis Caputo que asumirá en la Cancillería en lugar de Gerardo Werthein.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia continúa vacante, pero según anticipó MDZ, hay dos principales variables en estudio. La primera es el ascenso del actual viceministro, Sebastián Amerio, un alfil de Santiago Caputo que ya manejaba el poder político de la cartera. La alternativa que resonó fue la del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien podía llegar al Gabinete al frente de una fusión de los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En el caso de Defensa, que quedará vacante tras el salto de Luis Petri a la Cámara de Diputados, trascendió que los nombres en danza son los del brigadier y Jefe del Estado Mayor, Xavier Isaac, y el de María Luciana Carrasco, actual jefa de Gabinete de esa cartera, aunque también se mencionó la posibilidad de que asuma algún dirigente del radicalismo afín a La Libertad Avanza.

Por otra parte, el futuro de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior podría estar ligado a la continuidad de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete. Según expresaron varios funcionarios del Gobierno, la relación con los gobernadores será una prioridad para avanzar con las reformas estructurales que quiere impulsar el oficialismo, y para ello hay quienes sostienen en Balcarce 50 que es fundamental que ambas áreas de gestión estén alineadas políticamente. Es decir, o Catalán continúa bajo un Francos empoderado, o ese lugar lo ocupará una figura que sintonice con el esquema que adopte el presidente tras las elecciones.