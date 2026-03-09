DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El próximo 12 de marzo, a las 14 horas, la Casa de Entre Ríos, ubicada en Suipacha 844 – CABA, será sede de la presentación oficial de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur – Expo Maciá, uno de los encuentros productivos más relevantes del sector apícola de la región.

Durante la presentación se darán a conocer las principales actividades, novedades y propuestas de la nueva edición del evento, que se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo en la ciudad de Maciá y que cada año convoca a productores, emprendedores, instituciones y público interesado en el desarrollo de la apicultura.

Expo Maciá celebra la producción de miel y otros productos derivados de la colmena, promoviendo el intercambio de conocimientos, la innovación tecnológica y la difusión del trabajo de los productores apícolas.

La programación de la fiesta incluirá concursos, exposiciones, espectáculos musicales, capacitaciones y espacios de encuentro para el sector productivo, consolidando a Maciá como uno de los principales polos apícolas del país. Más información: https://expo.macia.gob.ar