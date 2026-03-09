DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos en un confuso episodio de sangre en el Motel Torremolinos de Paraná. Ambos fueron trasladados al Hospital San Martín, mientras la Policía avanza en la investigación.

Según trascendió, el hombre es oriundo de Paraná y fue hallado en la cama con una herida de arma de fuego en la nuca. En tanto, la mujer apareció consciente con una herida en la boca.

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos ingresaron este domingo por la noche al motel ubicado en avenida Zanni de la capital entrerriana. Luego, este lunes por la mañana el empleado descubrió a la mujer con sangre en la boca, mientras que el hombre estaba tirado en la cabe con un balazo en la nuca. Al costado de la cama había un arma de fuego calibre 32.

El hombre fue trasladado con signos vitales al hospital y permanece internado en estado grave. En tanto, la mujer también fue llevada al nosocomio. Se encuentra estable, pero no pudo brindar precisiones sobre lo sucedido debido a la lesión en la boca.

En el lugar del hecho trabajó el personal de Investigaciones y Homicidios de la Policía de Entre Ríos.

Fuente: Ahora