Nueva edición del Paseo Gastronómico de la Fiesta de la Playa
La gastronomía ya es una marca registrada infaltable en cada edición. Se puede observar en cada una de ellas: más de 30 foodtrucks ofreciendo sus productos y servicios de calidad renovando su compromiso y diciendo presente una vez más.
Este año no será la excepción, por eso es que se abre la convocatoria a la postulación de puestos de comida, foodtrucks y barra de tragos para la edición 2026 de la fiesta. La misma está abierta hasta el día 5 de diciembre de 2025 inclusive.
Cómo inscribirse
Para acceder al formulario de inscripción, los interesados deberán ingresar al sitio web de la fiesta www.fiestadelaplayaderio.com.ar y completar los datos solicitados.
