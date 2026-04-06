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Nogoyá, Entre Ríos. Con una presentación realizada en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lanzó oficialmente la XXII edición de la Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana, uno de los eventos productivos más relevantes del calendario entrerriano. La actividad se desarrollará los días 17, 18 y 19 de abril en el predio de la Sociedad Rural local.

El acto estuvo encabezado por el intendente Bernardo Schneider, quien lideró la delegación nogoyaense y destacó el valor estratégico del evento para la ciudad y la región. La presentación incluyó material audiovisual y una degustación de productos lácteos elaborados en la zona, reforzando la identidad productiva del departamento.

La edición 2026 reunirá a más de 400 actores del sector lácteo nacional y regional, con la participación de siete cabañas y cuatro razas lecheras. El evento contará con 120 stands de empresas, instituciones, artesanos y emprendedores, además de una agenda que integrará actividades industriales, comerciales y ganaderas.

Entre las propuestas se destacan rondas de negocios, capacitaciones técnicas, jura de animales, concursos juveniles y un amplio patio gastronómico con محور en productos derivados de la leche. También se desarrollarán intervenciones culturales y competencias vinculadas a los sabores regionales.

Durante su intervención, Schneider subrayó el rol de los productores, técnicos y estudiantes: “Son el corazón de la Expo. Como intendente, en una ciudad próxima a cumplir 244 años, es una satisfacción acompañar esta fiesta que representa a todos los nogoyaenses”.

En la misma línea, el secretario de Producción municipal, Ricardo Pazo, invitó a los actores del sector a participar de las instancias de formación y actualización: “Es una oportunidad directa para acceder a conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer el desarrollo de la industria láctea”.

El jefe comunal remarcó además la relevancia productiva de Nogoyá: “Somos la cuenca lechera más importante de la provincia y la cuarta del país. La Expo es una vidriera para nuestros productores e industriales, y también una herramienta para proyectar la ciudad”.

Entradas, servicios y expectativa económica

El valor de la entrada general será de 4.000 pesos, con un 50% de descuento para jubilados. Los menores de 12 años y personas con discapacidad ingresarán sin cargo, mientras que el viernes 17 la entrada será libre y gratuita.

Desde la organización estiman la presencia de más de 15.000 visitantes a lo largo de las tres jornadas, con impacto económico en sectores comerciales, gastronómicos y turísticos. Se prevé la llegada de público no solo local, sino también de distintas localidades entrerrianas y de provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El predio contará con estacionamiento, patio gastronómico, sector de entretenimientos, feria de artesanos y servicios sanitarios, además de cobertura médica para atención primaria.

Programación artística

El sábado 18 desde las 16 se presentarán La Patota, Lucho Quiñones y su banda, María Cuevas, Litoral Pyahú y Daniela y El Ritmo.

El domingo 19, desde las 16.15, será el turno de Mariano Albornoz, Sofí Drei, Agustina Gauna y Germán Andrés, ex integrante de Trinidad.

Cronograma destacado

Las actividades comenzarán en la semana previa con capacitaciones y el ingreso de cabañas. El viernes 17 a las 8.30 se realizará el corte de cintas y la apertura oficial de la Expo. Durante esa jornada habrá instancias técnicas como la Segunda Ciencia Láctea para escuelas agrotécnicas, jura de clasificación de animales y disertaciones sobre genética y producción lechera.

Entre ellas, se destacan exposiciones sobre buenas prácticas lecheras, diagnóstico de tambos y selección moderna de vacas lecheras en Argentina, a cargo de especialistas del sector académico y profesional.

La Expo Provincial de la Leche vuelve a posicionarse así como uno de los principales espacios de articulación entre producción, conocimiento y desarrollo regional, en una provincia donde la actividad láctea sigue siendo un pilar económico y social.