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Como parte de las acciones de visibilización de las actividades productivas entrerrianas, el representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, participó de una experiencia de astroturismo en la Bodega Cinco Ceibos, una propuesta que articula producción vitivinícola, turismo y valor agregado en origen.

La actividad fue organizada en conjunto entre Mirri Astroturismo y Bodega Cinco Ceibos, en el marco de una jornada de luna llena que combinó la observación del cielo con una degustación de vinos y la presentación de un nuevo rosado dulce, generando una experiencia que pone en valor el potencial de la vitivinicultura entrerriana desde una mirada innovadora.

La propuesta de astroturismo se vive como un viaje distinto: incluye la observación del cielo a simple vista y con telescopios, relatos sobre constelaciones, planetas y culturas, y escenarios naturales que invitan a detenerse y conectar. En esta ocasión, la experiencia estuvo atravesada por la luna llena de abril —conocida como Luna Rosa—, aportando un marco simbólico y sensorial a la jornada.

Este tipo de iniciativas reflejan nuevas formas de desarrollo para los productores locales, que integran sus procesos productivos con propuestas turísticas, fortaleciendo la identidad territorial y ampliando sus posibilidades de inserción en nuevos mercados.

Durante la jornada, Mouliá destacó la importancia de acompañar estas experiencias que posicionan a Entre Ríos como un destino que combina producción, turismo y cultura. “La vitivinicultura entrerriana viene consolidándose con iniciativas que no solo priorizan la calidad del producto, sino también la construcción de experiencias que conectan con el territorio y su identidad”, expresó.

La participación se enmarca en una agenda de trabajo orientada a fortalecer la visibilidad de los sectores productivos entrerrianos, promoviendo su desarrollo y proyección a nivel nacional.