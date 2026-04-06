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Este miércoles 8 de abril, desde las 9:00 horas, la Facultad de Derecho de la UNNE será escenario de una audiencia pública que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo del Nordeste argentino. En el centro del debate estará el proyecto del segundo puente Chaco–Corrientes, una obra estratégica que excede lo meramente vial y se instala como una decisión de largo alcance político, económico y ambiental.

La disertación estará a cargo del ingeniero José Sesma, quien viene impulsando una visión clara: no se trata solo de construir un nuevo puente, sino de definir qué modelo de desarrollo se quiere para las próximas décadas. El eje central de su planteo es la necesidad de avanzar hacia un puente bimodal, que integre transporte vial y ferroviario.

Según el análisis técnico presentado, la diferencia entre un puente exclusivamente vial y uno ferro-vial no es menor. Mientras el primero consolida un sistema dependiente del transporte por camión —más costoso, menos eficiente y con mayor impacto ambiental—, el segundo permite una integración logística real, articulando trenes, rutas y vías fluviales.

El informe destaca que el transporte ferroviario puede reducir las emisiones de dióxido de carbono en más de un 60% por tonelada transportada, además de mejorar la eficiencia energética y disminuir la congestión y la siniestralidad. En términos estratégicos, un puente bimodal no solo reduce costos a largo plazo, sino que posiciona a la región en un esquema logístico competitivo a nivel nacional e internacional.

La audiencia pública aparece así como una instancia clave de participación ciudadana, donde no solo se discute una obra de infraestructura, sino una política de Estado. La decisión que se tome no impactará únicamente en la conectividad actual, sino en la forma en que el Norte Grande crecerá, producirá y se integrará durante los próximos 50 años.

El mensaje es claro: no se trata de construir más rápido o más barato, sino de construir mejor. Porque, como advierten los especialistas, un puente sin ferrocarril nace limitado. Un puente bimodal, en cambio, nace preparado para el futuro.