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Mientras, Irán ha advertido este lunes sobre el comienzo de “un efecto dominó de fuego” que nadie podrá detener tras los ataques de Israel contra las principales instalaciones petroquímicas del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en una conferencia de prensa el lunes por la noche, su ultimátum de 48 horas para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El plazo vence el martes 7 de abril a las 20:00. Trump asegura que el plazo de este martes por la noche para que Teherán se pliegue a sus exigencias es “improrrogable”. Trump advirtió de que Irán podría ser “eliminado en una sola noche” si fracasan las negociaciones en curso, en medio de la escalada de tensiones.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio señales de una mayor escalada, indicando que la magnitud de la acción militar estaba aumentando. “Hoy se registrará el mayor número de ataques desde el primer día”, declaró. “Mañana, incluso más que hoy”. Trump ha amenazado con ataques contra centrales eléctricas iraníes y otras infraestructuras críticas si no se llega a un acuerdo.

Operación de rescate masiva tras el derribo de un piloto

Trump también detalló el rescate de un piloto militar estadounidense derribado por fuerzas iraníes, describiendo una operación a gran escala con un importante despliegue militar. Según el presidente, el oficial presentaba una hemorragia profusa, pero logró ascender por terreno montañoso y contactar con las fuerzas estadounidenses.

En la misión participaron un total de 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna y 13 aviones de rescate. Trump afirmó que la operación también incluyó esfuerzos para despistar a las fuerzas iraníes sobre la ubicación de la búsqueda.

El presidente de EE.UU. amenazó además con emprender acciones legales contra el medio de comunicación que publicó los detalles del incidente, advirtiendo de una posible pena de cárcel si no se revelaba la fuente. “Vamos a averiguarlo. Es seguridad nacional. Y quien publicó la noticia irá a la cárcel si no habla”, declaró Trump, calificando al informante de “enfermo”.

Trump: “No podemos consentir que tengan armas nucleares”

Trump asegura que los iraníes piden a los estadounidenses que sigan bombardeando pese a que “las bombas caen junto a sus casas” porque “quieren libertad”. “Están dispuestos a sufrir”, aseguró Trump en rueda de prensa cuando una periodista le preguntó si bombardear infraestructura civil no es castigar a la población civil.

El republicano ha afirmado que en Irán se ha llevado a cabo un cambio de régimen con nuevos líderes “que son más inteligentes que los anteriores” tras la operación de Washington en Oriente Medio. “No podemos consentir que tengan armas nucleares”, ha sentenciado el magnate, quien dice tener el mejor plan del mundo para la región, aunque no puede compartirlo con los medios.

Irán rechaza el alto el fuego ante la inminencia del plazo impuesto por Trump

Según la agencia estatal de noticias IRNA, Irán rechazó el lunes la propuesta de un alto el fuego de 45 días y, en su lugar, exigió el fin definitivo de la guerra. Teherán comunicó su postura a Estados Unidos a través de Pakistán, que actúa como intermediario clave. El mensaje incluía, según se informa, una respuesta de 10 puntos con propuestas de reconstrucción y el levantamiento de las sanciones.

“Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo”, declaró a Associated Press Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo. Añadió que Irán ya no confía en la Administración estadounidense tras los ataques sufridos durante rondas de conversaciones anteriores.

Este rechazo se produce cuando se acerca el plazo impuesto por Donald Trump a Teherán. En un discurso previo en la Casa Blanca durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, Trump describió la última propuesta de Irán como “un paso muy significativo”, pero añadió: “No es suficiente”.

Continúan los ataques

Mientras tanto, los combates han continuado en toda la región. Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva oleada de ataques contra Irán el lunes, que, según informes, dejaron más de 25 muertos. Las cifras de víctimas dentro de Irán no han podido ser verificadas de forma independiente.

Uno de los ataques impactó un edificio de tecnología de la información y la comunicación en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, según el profesor de economía Mohammed Vesal. La universidad ha sido sancionada por varios países por supuestos vínculos con el Ejército iraní, en particular con su programa de misiles balísticos supervisado por la Guardia Revolucionaria.

Israel también afirmó haber atacado una importante instalación petroquímica en el yacimiento de gas natural de South Pars, donde murieron dos comandantes de la Guardia Revolucionaria, incluido su jefe de inteligencia.

Según funcionarios israelíes, el ataque iba dirigido a una importante fuente de ingresos para Irán. South Pars es el yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Qatar, y es fundamental para el suministro de energía y la producción de electricidad de Irán. Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel y los estados árabes del Golfo.

Más de 5.200 muertos

Según las cifras más recientes, más de 5.200 personas han muerto en Oriente Medio desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Las estimaciones, basadas en una recopilación de datos de gobiernos y autoridades realizada por la Agence France Press (AFP), incluyen 3.546 muertes en Irán, 1.497 en Líbano, 34 en Israel, cuatro en Cisjordania ocupada, 108 en Irak y 41 en los estados del Golfo. Estas cifras no han sido verificadas de forma independiente y deben considerarse aproximadas.