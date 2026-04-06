Cuba-EE.UU.: La Habana reitera su oferta de “diálogo bilateral serio y responsable” con Washington
El presidente cubano insiste en negociar con Washington sin presiones, mientras continúan los contactos en fase inicial en un contexto de tensiones y crisis energética en la isla.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado la disposición de su Gobierno a mantener un diálogo con Estados Unidos, en un momento de fuertes tensiones bilaterales y deterioro económico en la isla.
La Habana mantiene abierta la vía del diálogo: “Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano este lunes en la plataforma de redes sociales X.
Díaz-Canel ya había señalado en febrero que Cuba está dispuesta a dialogar “sobre cualquiera de los temas” con Estados Unidos, siempre que no existan condiciones previas ni coerción.
Contactos en fase inicial
En marzo, el mandatario confirmó que funcionarios de ambos países han mantenido contactos para “buscar soluciones” a las diferencias bilaterales, en lo que describió como un proceso aún incipiente.
Estas conversaciones, según declaraciones del propio Gobierno cubano a la prensa oficialista, buscan identificar áreas de cooperación y abordar cuestiones clave como migración, seguridad o estabilidad regional, en un contexto marcado por la presión de Washington y la grave crisis energética en la isla.
Las relaciones entre ambos países atraviesan una etapa especialmente delicada, marcada por el endurecimiento de sanciones y restricciones, incluido un bloqueo que ha agravado los cortes de electricidad y la escasez de combustible en Cuba.
El Gobierno cubano atribuye gran parte de la crisis a estas medidas, mientras que Estados Unidos mantiene una política de presión sobre La Habana.
Díaz-Canel ha defendido que cualquier avance en la relación bilateral pasa por el fin de las sanciones, al tiempo que insiste en que el diálogo sigue siendo la vía para resolver las diferencias.
Aunque el Gobierno cubano insiste en su voluntad de diálogo, sectores de la oposición cuestionan estas iniciativas y reclaman reformas políticas y garantías en materia de derechos como condición para cualquier negociación.
Por su parte, Washington no ha confirmado públicamente avances significativos hacia un acuerdo, y las conversaciones se mantienen, por ahora, en una fase preliminar.
Las declaraciones de Díaz-Canel coinciden con la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson, que permanecieron cinco días en Cuba para abordar la situación bilateral.
Tras el viaje, ambos legisladores pidieron “entablar de inmediato negociaciones reales” entre Washington y La Habana, y defendieron que una “colaboración real” entre ambos países tendría “enormes beneficios” tanto para el pueblo cubano como para el estadounidense.